كبرى شركات الطاقة الخضراء الأمريكية تزور الإمارات مارس المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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يعتزم وفد من ممثلين لكبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة الخضراء زيارة الإمارات في مارس المقبل، سعياً لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن تصريحات أدلى بها ديلاوار سيد، الممثل الخاص للشؤون التجارية والأعمال لدى وزارة الخارجية الأمريكية، والمتواجد حالياً في دبي، فإن عدد الشركات الأمريكية المتوقّع أن تشارك ضمن الوفد يبلغ عدد 15 شركة، إلا أنه لم يُسمِ أي شركة منها.

وقال سيد: «ستشارك أكبر شركات الطاقة الخضراء ضمن الوفد، حيث يمكنها أن تكون مُزودة رائعة للحلول في مجال التقنية النظيفة».

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات باتت أول دولة خليجية مُصدرة للنفط تُعلن عن التزامها باستراتيجية صفر- انبعاثات ضارة بالمناخ، ومن المقرر أن تستضيف فعاليات دورة العام المقبل من قمة الأمم المتحدة للمناخ، والمعروفة أيضاً باسم مؤتمر الأطراف «COP28».

وتركز الهيئات والوكالات لدى الجانبين على تعزيز التعاون في قضايا تنويع الطاقة، سلاسل الإمداد والتوريد، الأمن الغذائي، البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية، الرعاية الصحية، وأبحاث العلوم الحيوية.

وقال سيد: «ثمة رغبة كبيرة لممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية وروّاد الأعمال الأمريكيين».

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