«دانوب» تتوقع تواصل زخم الطلب على عقارات دبي

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

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أكد ريزوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب أن دبي ستظل وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الإمارة تقدم للمستثمر الأجنبي فرصاً استثنائية وحوافز غير مسبوقة، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين من أنحاء العالم، حيث تتمتع البيئة الاستثمارية بمقومات متعددة تعزز تنافسيتها ومنها توفر بنية تحتية عالية المستوى، بالإضافة إلى الموانئ والمطارات العملاقة، وغيرها الكثير من العوامل والمحفزات التي رسخت دبي إلى وجهة مفضلة للاستثمار، والعمل، والحياة، والزيارة.

وأضاف إنه علاوة على ذلك، أدت السياسات الحكومية الأخيرة، مثل التأشيرة الذهبية والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، إلى زيادة الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في دبي ورجال الأعمال المهتمين ببدء عمل تجاري انطلاقاً من الإمارة، موضحاً أن رسوم الخدمات السنوية في سوق دبي العقاري تعد من بين الأرخص عالمياً وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر رخيصة إذا ما تم مقارنتها بمدينة بومباي في الهند.

منحنى صعودي

وحول توقعات الطلب في السوق العقاري، أفاد ساجان أنه يشهد حالياً منحنى صعودياً وسيستمر لفترة كبيرة ليصل ذروته تزامناً مع تنظيم كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل وأيضاً خلال الشهور المقبلة.

وقال ريزوان ساجان، إن شركته العاملة في مجال الإسكان الميسور التكلفة ستواصل الاستثمار في هذه الفئة المتوسطة نظراً لأنها سهلة ويتم بيعها سريعاً وفي متناول المقيمين في الإمارات وإن الجنسية الهندية هي الأكثر إقبالاً على مشروعات الشركة إلى جانب جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن «دانوب العقارية» تقدم تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات لأصحاب المنازل - خصوصاً أولئك الذين يستوفون معايير الاستثمار - تخضع لموافقة الحكومة.

وقال ساجان، في تصريحات لــ «البيان»، على هامش إطلاق مشروع «دانوب» السكني الأخير، «أوبالز» في مجمع دبي التكنولوجي بقيمة 525 مليون درهم إنه تم بيع المشروع في وقت قياسي من إطلاقه قبل يومين بسبب الطلب القوي من المستثمرين.

وأوضح أن المستخدمين النهائيين والوسطاء والمستثمرين قاموا بشراء المخزون بالكامل في غضون ساعات من البيع – لأن مشروع أوبالز حرفياً «تم بيعه في 60 ثانية»، ما يجعله أحد أكثر المشاريع نجاحاً في تاريخ صناعة العقارات في دبي. مشيراً إلى أن «المبيعات القياسية والأسرع على الإطلاق تعكس الثقة التي وضعها العملاء في الشركة وقدرتهم على تسليم منازل فاخرة في الوقت المحدد بأسعار معقولة وجودة وخطط دفع شهرية بنسبة 1 %، وهي نادرة جداً مقارنة بأي سوق آخر حول العالم».

محفظة تطويرية

وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب إن «أوبالز» المكون من برجين سكنيين مع أنظمة المنزل الذكي هو ثالث مشروع للشركة في دبي خلال العام الحالي، والثامن عشر لها في غضون 8 سنوات بعد إطلاق أول مشروع لها في عام 2014، حيث قامت بتسليم 13 مشروعاً من 17 إطلاقاً سابقاً حتى الآن، ما يجعلها واحدة من أنجح المطورين مقارنة بالمشاريع التي تم إطلاقها وتسليمها. موضحاً أنه مع تسليم المشروع الجديد تمتلك «دانوب» حالياً محفظة تطويرية تضم أكثر من 8847 وحدة بإجمالي مبيعات تزيد على 6.17 مليارات درهم، وحتى الآن، قامت بتسليم 4556 وحدة بإجمالي مبيعات بلغ 3.63 مليارات درهم، وهو ما يمثل أكثر من نصف قيمة المحفظة بالكامل.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير «أوبالز» الذي تبلغ مساحتها 800 ألف قدم مربع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 66985 قدماً مربعاً (6223.11 متراً مربعاً) في مجمع دبي للعلوم مقابل دبي هيلز استيت. ويضم برجين من 19 طابقاً، متصلين بمنصة في الأسفل وجسر علوي في الأعلى، ويضم بنتهاوس ووسائل راحة، ويوفر إطلالات على المجتمع من كل جانب من جوانب المبنى، وعند اكتماله في عام 2025، سيقدم المشروع 575 وحدة سكنية، بما في ذلك 261 استوديو و206 غرفة نوم واحدة و69 غرفتي نوم و18 شقة وأربع بنتهاوس.

إقبال قوي

وقال ريزوان ساجان، إن إطلاق «أوبالز» يأتي في وقت يشهد فيه الطلب على الإسكان الميسور التكلفة إقبالاً قوياً، وهذا هو المشروع الرابع الذي يتم إطلاقه في غضون عام - تم بيع ثلاثة منها سريعاً بعد الإطلاق.

وأضاف: «بصفتنا مطوراً، نجحنا في تسليم 13 مشروعاً حتى الآن لتلبية احتياجات العملاء في الوقت المحدد بجودة تتجاوز توقعات المالكين. تجري أعمال البناء في مشروعين على قدم وساق وقد أعلنا أخيراً عن تعيين مقاولين لمشروعين - وهذا يعكس التزامنا القوي والثابت بتسليم المشاريع في الوقت المحدد».

وكواحد من أنجح المطورين في الإمارات مع أعلى نسبة إطلاق إلى التسليم، سلمت دانوب أخيراً «بايز» و«جلامز» و«ستارز» و«منتجع ولونز» بينما تستعد لتسليم مشروعين آخرين هذا العام.

وبحسب ساجان، أطلقت المجموعة أخيراً مشروعين «جمز» و«بيرلز» في الفرجان، وهو مشروع سكني يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد، حيث تم بيع كلا المشروعين في غضون دقائق من الإطلاق، حيث اصطف المستخدمون النهائيون والوسطاء قبل وقت طويل من الوقت المخصص وتوافدوا على مكتب دانوب بمجرد افتتاحه ما يدل على ثقة المشترين في دبي.

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