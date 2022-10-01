إقبال واسع على أحدث التقنيات في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، إقبالاً واسعاً من الزوار، للاطلاع على أحدث تقنيات المياه والطاقة والاستدامة.

وشارك في المعرض، الذي عقد تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، 1,750 شركة من 55 دولة حول العالم، واستعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022»، على مدار أيامه الثلاثة، أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية، وتقنيات تحلية المياه، بمشاركة كبريات الشركات من المنطقة والعالم.

حلول

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام، والإقبال الواسع الذي شهده من الزوار والمختصين من المنطقة والعالم.. مشيداً بالتقنيات والحلول المبتكرة التي عرضتها الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف دول العالم.

وقال معاليه: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دبي كمنصة رائدة للاقتصاد الأخضر، تدعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر..

وعلى مدى 24 عاماً، رسخ معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، مكانته كأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة، والقطاعات ذات الصلة، وأصبح أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يوفر منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية، لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية، واستكشاف فرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام..

كما يسهم المعرض في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

20 جناحاً

وأوضح الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس- قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن المعرض احتضن هذا العام 20 جناحاً دولياً، واستقطب رعاية 64 مؤسسة محلية وعالمية.. مؤكداً أن المعرض يعد منصة مهمة لعقد لقاءات الأعمال، لمساعدة المشاركين على إبرام الصفقات، وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف الأسواق المحلية والإقليمية.

وعلى مدى أيام المعرض الثلاثة، تم عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين، عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B)، وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).. وتعد لقاءات الأعمال وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية، فرصة مثالية للعارضين، لتوسيع أعمالهم، وترسيخ علاقات تجارية متميّزة، والوصول إلى متعاملين جدد، وبحث فرص التعاون مع شركاء محتملين.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، 110 ندوات وجلسات نقاشية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة، والطاقة المتجددة والنظيفة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية، والعدادات والشبكات الذكية، وغيرها من الموضوعات.

خدمات

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي، عبر منصاتها في المعرض، أبرز خدماتها ومشاريعها الرائدة المعتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وإنجازاتها العالمية، التي جعلت منها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز