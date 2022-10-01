اعتبارا من اليوم.. 25 فلساً تعرفة على الأكياس البلاستيكية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت منافذ البيع في الشارقة اعتبارا من اليوم الأول من اكتوبر، فرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، خلال عامين، أي بدءاً من الأول من يناير 2024، سيحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، على أن تعوض بأكياس ومواد متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة شؤون البلديات في الإمارة.

قرار

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أصدر في 24 من أغسطس الماضي، قراراً بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة، حيث يهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، من خلال خفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتنظيم التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والعمل على توفير بدائل صديقة للبيئة، وضمان تداول الأكياس والمواد متعددة الاستخدام بطريقة مستدامة، حيث تختص دائرة شؤون البلديات في الشارقة، بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتحديد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول أهمية التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدام.

التزام

ووفقاً للقرار، تلتزم منافذ البيع لتحقيق أهداف هذا القرار، بفرض تعرفة لا تقل عن 25 فلساً، اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك النهائي، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب خفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تحقيق ذلك، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز