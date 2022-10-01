الإمارات تستضيف بطولة الإيروبرس للقهوة المختصة 2022

المصدر: دبي ــ اليازية البدواوي

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من منطلق ازدهار تجارة القهوة المختصة بدولة الإمارات، وتمتع مدينة دبي ببنية تحتية عالمية المستوى لاستضافة أهم الأحداث العالمية، تنعقد فعاليات بطولة القهوة المختصة "إيروبرس" للمرة الثالثة بدولة الإمارات لصنع "أفضل فنجان قهوة"، في فعاليات تهدف لجمع مختصين وملاك محامص للبن وأصحاب كافيهات وهواة بمركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة أكتوبر الجاري، وذلك للتنافس في أكبر فعالية من نوعها تقدم للفائزين الفرصة للتأهل لنهائيات بطولة العالم "للأيروبرس" بفانكوفر الكندية ديسمبر المقبل.

يحتضن عام 2022 النسخة السادسة من تاريخ المسابقة السنوية التي تركز على مذاق القهوة، وتهدف لاستكشاف إمكانيات أداة "الإيروبرس" واستخداماتها، والأهم من كل ذلك نشر ثقافة القهوة المختصة، وهو ما يتوازى مع اهتمام إمارة دبي التي تزخر بعدد لا محدود من مقاهي ومحامص القهوة المختصة (speciality coffee) التي تتناثر في أرجاء المدينة.

وللمهتمين ومحبي فناجين القهوة ممن لا يستطيعون بدء يومهم دون احتساء رشفة من الكافيين، سيحضر نسخة هذا العام لأول مرة على الإطلاق، مبتكر بطولة العالم "للإيروبرس" ونجم صناعة القهوة، تيم ويليامز.

علماً بأن موسم البطولة يتألف من "مسابقات إقليمية" تليها "مسابقات وطنية"، ستقام في 3 و4 و5 أكتوبر الجاري في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث يتوقع اجتذاب عدد من أفضل خبراء صناعة القهوة وعشاق القهوة في الدولة للتنافس والتأهل لمنافسات فانكوفر.

وفي السياق، صرح الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم عن سعادتهم لاستضافة البطولة مجدداً حيث سيجتمع أفضل خبراء صناعة القهوة وعشاقها الشغوفون من حول العالم بمركز دبي للسلع المتعددة، مضيفاً أن المركز "يحوي مركز القهوة المجهز ببنية تحتية قوية لهذه الصناعات، ومدعم بأحدث الطرازات والخدمات عالمية المستوى، لذلك نحن مهيؤون بالكامل، ليس فقط لاستضافة أحداث القهوة العالمية، بل أيضاً لوضع دبي في قلب سلسلة توريد القهوة الدولية".



من جانبه، أعرب سعيد السويدي، رئيس مركز القهوة بمركز دبي للسلع المتعددة، عن حماسته للعمل مع بعض خبراء القهوة الرائدين في العالم لاستضافة بطولة الإمارات للإيروبرس، قائلاً: "أتطلع للتعرف على أفضل خبراء صناعة القهوة وتذوق أفضل فنجان قهوة مصنوع بواسطة أداة الإيروبروس في هذه البطولة".



يضيف جارفيلد كير، منظم الحدث والرئيس التنفيذي لمقهى "المخا 1450" أنه يسعدهم حضور تيم ويليامز، لافتاً أن الحدث أصبح وجهة مفضلة للباريستا (صانعي القهوة) وأصحاب المقاهي وعامة الناس على حد سواء.

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