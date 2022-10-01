مدينة جميرا.. تجارب ونكهات لجميع الأذواق

المصدر: دبي - البيان

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تُعد مدينة جميرا مدينةً مصغّرة في قلب دبي وتتضمن فنادق مصنّفة من فئة خمس نجوم وأسواقاً تراثية جميلة واستراحات شاطئية، ما يوفر خيارات لا حدود لها. تضمّ الوجهة 50 مطعماً ومقهى واستراحة ونادياً على مساحة 40 هكتاراً، كما يمكن للضيوف الدخول إلى شاطئ خاص يمتد مسافة كيلومترين، والاختيار من المأكولات المتعددة المتوافرة في الموقع وممارسة الرياضات المائية واستئجار المعدات الرياضية اللازمة.

تجارب

تزخر مدينة جميرا التابعة لمجموعة جميرا بتجارب سياحية وفندقية رائعة، بدءاً من السوق التقليدي الذي يحاكي التاريخ والتراث وصولاً إلى إقامة استثنائية عبر مجموعة فنادقها «جميرا النسيم» و«جميرا ميناء السلام» و«جميرا القصر» و«جميرا دار المصيف».

وتوفر مدينة جميرا لزوارها نكهات متميزة من مختلف أنحاء العالم، وتقدم عرضاً خاصاً يسري حتى 23 ديسمبر في عدة مطاعم متميزة، كما تدعو ضيوفها إلى تجربة لا تنسى في رحلة ساحرة على متن العبرة التراثية عبر المسارات المائية الخلابة وسط إطلالات ساحرة على برج العرب واستكشاف مجموعة استثنائية من المطاعم والمتاجر والمرافق. وتتوفر جولات العبرة في فنادق «جميرا النسيم» و«جميرا ميناء السلام» و«جميرا القصر» و«جميرا دار المصيف» للضيوف الذين يتطلعون إلى مشاهدة معالم مبهرة وعيش تجربة عربية أصيلة.

جولة العبرة

وتتيح جولة العبرة الكاملة التجوّل في منتجع مدينة جميرا العربي الساحر في دبي وسط إطلالات مباشرة على برج العرب جميرا واستكشاف المطاعم والمتاجر والمرافق الاستثنائية عبر جولة مدتها 20 دقيقة في قوارب العبرة التراثية التي تنطلق من الواجهة البحرية لسوق مدينة جميرا (بالقرب من «تريدر فيكس»)، أما جولة العبرة الخاصة، فتتيح للزوار الاستمتاع بجولة خاصة مثالية للأزواج الراغبين في استكشاف فنون العمارة الساحرة والمناطق المحيطة بمدينة جميرا، وهناك أيضاً جولة العبرة الخاصة مع شاي ما بعد الظهيرة.

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