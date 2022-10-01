خبير: العملات المشفرة واعدة رغم الاضطرابات

المصدر: دبي - البيان

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اكتسبت عملة البيتكوين في عام 2009 رواجاً كبيراً، حين أصبحت العملة المشفرة الأولى من حيث الوصول إليها على نطاق واسع، مميزة بذلك مرحلة انتقال العملات المشفرة من مجرد الفكرة إلى التطبيق القانوني على أرض الواقع.

وقد نجح الآلاف من المضاربين في عمليات التداول من كسب الملايين بفضل إقبالهم على الاستثمارات في عملة البيتكوين في وقت مبكر من ظهورها، بيد أن الانخفاض الذي شهدته أسعار العملات المشفرة مؤخراً قد أثار جدلاً كبيراً حول مستقبلها.

إن المعاملات بالعملات المشفرة لا تخلو من الاضطراب والتقلب، إلا أن الباحثين لديهم اعتقاد راسخ بأن العملات الرقمية لا تزال واعدة، فضلاً عن وجود الدلائل والمؤشرات على أن الأصول الرقمية لا تزال تقاوم وسط الأزمات التي يشهدها السوق. ولكن ما ينبغي على المستثمرين قبل الإقدام على الاستثمار في العملات الرقمية، هو الحرص على إجراء تقييمات السوق الخاصة بهم.

وحسبما يشير أولا ليند، مدير الاستراتيجية في شركة إف تي إف تي، المدرجة في بورصة الأوراق المالية ناسداك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة إف تي إف تي كابيتال، إنه رغم الانهيار الذي تعرضت له عملة تيرا الرقمية، إلا أن المحللين ذكروا بأن وضع عملة البيتكوين مختلف تماماً، حيث لا تزال المعاملات بها مستمرة على الساحة رغم التقلبات التي تمر بها السوق.

ويرجع هذا بشكل أساسي إلى العدد المتزايد في الاستثمارات في مجالات ألعاب البلوك تشين والجهود المبذولة من تقنية العالم الافتراضي الميتافيرس.

وبحسب أحدث الإحصائيات المستمدة من خدمة التحليلات داب رادار، فقد أثبتت ألعاب البلوك تشين صدارتها كونها الفائز الفعلي طوال فترة ركود العملات الرقمية. فقد حققت ألعاب البلوك تشين نمواً بواقع 10 % منذ الربع الأول من العام، حيث احتلت ألعاب البلوك تشين موضعها كصناعة رئيسية بفضل أدائها الأقوى خلال فترة التداعي والركود التي يشهدها السوق.

اهتمام كبير

وبصرف النظر عن التراجع الذي تمر به أسعار العملات المشفرة أخيراً، فلا تزال تحظى هذه الصناعة باهتمام كبير من قبل المستهلك، وذلك وفقاً لما يراه المحللون في بنك أوف أمريكا.

فبحسب الدراسة الاستقصائية التي أجراها المحللون، يرغب نحو تسعة من كل عشرة مستخدمين للأصول الرقمية والعملات المشفرة والمستخدمين المحتملين لها، في الحصول على عملات مشفرة خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، والتي تمثل النسبة ذاتها خلال الستة أشهر السابقة.

وأوضح 30 % عدم اعتزامهم بيع الأسهم التي يمتلكونها خلال الستة أشهر المقبلة، وهو العدد ذاته الذي ذكر عدم إقدامهم على بيع أي من ممتلكاتهم خلال الأشهر الستة المنقضية. وشهدت العملات المشفرة من أمثلة البيتكوين وإيثيروم وغيرها ازدهاراً كبيراً خلال يوليو الماضي.

فقد سجلت عملة البيتكوين زيادة بواقع 27 %، وهي الأعلى لها منذ أكتوبر الماضي، في حين بلغت الزيادة التي حققتها ثاني أكبر العملات المشفرة 70 %، محققة الأداء الشهري الأمثل لها منذ يناير 2021. فبحسب شركة كريبتو كومبير، فقد زادت الأحجام الإجمالية للعملة المستقرة (تيثر) لكل من عملة البيتكوين وعملة إيثيروم خلال يوليو، ما يدل على أن المستثمرين قد اعتبروها ملاذاً آمناً لهم داخل نظام التشفير.

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