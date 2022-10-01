«برجيل القابضة» تعلن النطاق السعري للسهم وبدء الاكتتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة برجيل القابضة (بي ال سي) أمس النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي. والشركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعروفة بجودة وتميز خدماتها السريرية، حيث تدير شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عُمان.

وبدأت فترة الاكتتاب أمس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر للشريحة الأولى (المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات) وللشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين)، على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 /‏‏‏ RM لعام 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

نطاق سعري

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 إلى 2.45 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليارات دولار. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أيضاً إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية الاثنين 10 أكتوبر.

ويتوقع المساهم البائع، بيع 350 مليوناً و331 ألفاً و555 سهماً، والتي تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدّر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ويشمل الطرح أيضاً 200 مليون و397 ألفاً و665 سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مالها المصدّر. وسيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر. وسيكون إدراج الأسهم في 10 أكتوبر وفقاً لظروف السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى، الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر، وسيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر المقبل.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، في سبتمبر 2022 عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

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