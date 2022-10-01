10 محطات متنقلة للتزود بالوقود من «إينوك»

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» عن توفير 10 محطات متنقلة جديدة للتزود بالوقود «أينوك لينك» في كل من دبي والشارقة نهاية هذا العام لتقديم خيارات أوسع وأسهل في توفير الوقود للمركبات.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لــ«البيان»، إن المحطات المتنقلة الجديدة تخدم الأفراد وقطاع الشركات، مشيراً إلى أنها تتميز بسهولة وسرعة الخدمة كونها ستوجد مدة 18 ساعة في أماكن سكنية اختيرت بعناية في كل من دبي والشارقة.

وأضاف: تم تجهيز المحطات المتنقلة بخزان سعته 30 ألف ليتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود، إضافة إلى تزويد تلك المحطات بقالة صغيرة تتبع علامتها التجارية «زووم»، المتخصصة في متاجر التجزئة، وتقدم خدمة التوصيل إلى المركبة أثناء تعبئة الوقود.

وبيّن الفلاسي أن هذه المحطات صُممت خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود العادية، ولا سيما مع كون المحطات المتنقلة تتيح اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية. ولفت إلى إمكان التوسع في هذه المحطات في أماكن وإمارات جديدة في الأعوام المقبلة.

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