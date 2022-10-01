«هيتاشي» تعلن الاستحواذ على الأسهم المتبقية في «إيه بي بي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «هيتاشي إنرجي»، ومقرها دبي، أن شركة «هيتاشي» وقعت اتفاقية نقل ملكية الأسهم المتبقية البالغة 19.9% من شركة «إيه بي بي» وذلك بموجب اتفاقية الاستحواذ الموقعة في 17 ديسمبر 2018. يأتي ذلك تماشياً مع الخطة وقبل الموعد المحدد، فيما سيتم استكمال عملية نقل الأسهم بحلول نهاية ديسمبر 2022، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية.

وقال «يوشيهيكو كاوامورا»، نائب الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي الرئيس المالي لشركة «هيتاشي» المحدودة، رئيس مجلس إدارة شركة «هيتاشي إنرجي»: سعداء بالتقدم الذي أحرزته شركة «هيتاشي إنرجي»، ونتطلع قدماً إلى دعم خطة الشركة لعام 2030، كما جرى الإعلان عنها في «يوم المستثمرين بشركة هيتاشي 2022».

وتحرز «هيتاشي إنرجي» تقدماً جيداً من خلال عروض محفظتها التي تعمل على تعزيز نظام الطاقة وتوسيعه وتطويره دعماً للعملاء والشركاء عبر دورة الحياة بأكملها، لتمكين نظام طاقة يتسم بالاستدامة والمرونة والأمان. كما أن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتسريع تبني الطاقة الكهربائية المتنامية في قطاعات النقل والصناعة والبناء من خلال خطة النمو طويلة المدى لشركة هيتاشي إنرجي لعام 2030. وأطلقت «هيتاشي إنرجي» العديد من الحلول والتقنيات والمبادرات في المجال.

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