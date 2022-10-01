بنك المشرق يقود مؤشر دبي للارتفاع

المصدر: دبي ـ رويترز

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أنهى مؤشر دبي تداولات أمس على ارتفاع بدعم من صعود بنسبة 15 % في سهم بنك المشرق، بينما أغلقت الأسهم في أبوظبي. وارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي بنسبة 0.7 % بدعم من مكاسب أسهم العقارات والمؤسسات المالية ذات الوزن الثقيل مثل سهم شركة إعمار العقارية الذي قفز بنسبة 1.4 % ووحدة الإنشاءات التابعة للشركة في دبي إعمار للتطوير بنسبة 2.9 %.

ويأتي ارتفاع سهم بنك المشرق بعد تقرير أفاد الأربعاء بأن البنك تلقى عطاءات من عدة شركات لشراء حصة في وحدته للمدفوعات. وكان من بين الأسهم المرتفعة سهم العربية للطيران الذي زاد بنسبة 1.5% بعد الإعلان عن رحلة مباشرة جديدة إلى موسكو.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7 % بعد تراجع نسبته 2.6 % لسهم بنك أبوظبي الأول وهبوط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 1.6 %. وتراجع سهم «حياه» لخدمات التأمين الصحي بنحو 10 % بعدما باعت مجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسي بها كامل حصتها.

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