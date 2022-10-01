اتفاقية شراكة بين «سند» و«تريامف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة سند، العاملة في قطاع الخدمات الصناعية، التي تتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في قطاع خدمات الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «تريامف» لخدمات المنتجات في جراند برييري، الشركة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمتخصصة في خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لمجموعة تريامف، توقيع اتفاقية إطار عمل حصرية تبدأ مرحلتها الأولى بتوفير تريامف لخدمات صيانة أجزاء محرك V2500 الخاصة بسند.

وتؤكد اتفاقية الشراكة نية الطرفين تأسيس تعاون طويل الأمد والعمل معاً لإنشاء أول مركز متميز لصيانة أجزاء المحركات لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي بحلول 2024. وتم التوقيع خلال فعالية GMIS America.

وعند اكتماله، سيوفر مركز أبوظبي حلول صيانة وإصلاح وعمرة مجموعة متنوعة من أجزاء محركات الطائرات من طراز V2500 وT700 و GEnx و LEAP، مما يوفر حلول صيانة شاملة في أبوظبي لأنواع المحركات المتعددة المستخدمة من قبل شركات الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركيا والهند.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتم على مرحلتين إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين شركتينا والذي سيساهم في توسيع قدرات وخدمات سند لتشمل خدمات صيانة أجزاء المحركات، وبما يمكننا من توفير أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لمحركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وتركيا والهند من أبوظبي.

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