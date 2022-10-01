«البيك» تواصل التوسع وتفتتح فرعها الأول في أبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «البيك»؛ العلامة التجارية السعودية، عزمها افتتاح فرع جديد لها في الإمارات بعد فروع دبي وعجمان والشارقة، حيث من المقرر افتتاح فرع بأبوظبي.

وسيكون مطعم البيك الجديد في الوحدة مول الذي يعد واحداً من أشهر المراكز التجارية في الإمارة، حيث تم تأسيسه في 2007، ويجتذب أكثر من 20 مليون زائر سنوياً، مع تواجد أكثر من 350 علامة تجارية عبر مساحة إجمالية قدرها 3.3 ملايين قدم مربع. وافتتح البيك أول فرع له في جدة عام 1974. وهو الآن أكثر المطاعم المحبوبة في السعودية ودولياً. ويأتي دخول البيك إلى الإمارات تماشياً مع خطط التوسع العالمية الاستراتيجية للعلامة التجارية.

وقال نافيت سودهاكاران، مدير الوحدة مول: سيكون الفرع الجديد أكبر فروع البيك في الإمارات بمساحة 9500 قدم مربع.

وقال واجب خوري، مدير شركة لاين للاستثمار وإدارة العقارات، الذراع العقارية لمجموعة لولو العالمية: متحمسون لجلب البيك الذي يعتبر أحد أنجح سلاسل المطاعم في منطقة الخليج، وسيمثل البيك إضافة مميزة للوحدة مول والسوق المحلي.

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