«نخيل» تطلق مشروع «بالم بيتش تاورز 3» في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت شركة «نخيل»، باقة جديدة من الخيارات السكنية عبر مشروع «بالم بيتش تاورز 3»، ويأتي إطلاق المشروع الثالث من «بالم بيتش تاورز» في أعقاب الطلب الكبير ونفاد كامل الوحدات السكنية في أبراج «بالم بيتش تاورز 1 و2».

ويضم برج «بالم بيتش تاورز 3» السكني الجديد في «نخلة جميرا» أكثر من 300 وحدة سكنية، ويتميز بإطلالاته البانورامية الخلابة على أفق دبي ومياه الخليج العربي، كما يقع على مقربة من مجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام، والترفيه، والتسلية، والتسوق. ويضم المشروع وحدات سكنية من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل من قبل مصممين عالميين، وتشتمل على طيف واسع من وسائل الراحة الأكثر تطوراً.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: يأتي إطلاق مشروع «بالم بيتش تاورز 3» ليؤكد التزامنا بتوفير تجارب معيشية وترقى لتطلعات سكان دبي وزوارها. وتضم نخلة جميرا العديد من مرافق الترفيه والتجزئة والضيافة كوجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية، وتعتبر مقصداً رئيسياً بدبي للراغبين بامتلاك منازل فاخرة، ونحن فخورون بأن نتيح لعملائنا ومستثمرينا مشاريع سكنية وفقاً لأرقى معايير البنية التحتية العالمية والمرافق الحضرية.

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