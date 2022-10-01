توسيع التعاون بين «طيران الإمارات» و«يونايتد» في خدمات الشحن

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت «الإمارات للشحن الجوي» و«يونايتد كارغو»، مذكرة تفاهم في أعقاب إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي التجارية بين اثنتين من كبريات الناقلات الجوية العالمية. وسيحقق هذا التنسيق فوائد جمة لعملاء الشحن الجوي لكل من الناقلتين في مختلف مناطق العالم.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن خلال ندوة الشحن العالمية التي تنظمها أياتا، ووقّع عليها نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، ويان كريمس رئيس يونايتد كارغو.

وستتعاون الإمارات للشحن الجوي ويونايتد كارغو، بموجب مذكرة التفاهم، في عدد من المجالات، بما في ذلك توسيع خيارات الإنترلاين واتفاقيات الأجواء غير المفتوحة، بعد نيل الموافقات التنظيمية. وسيعزز هذا التعاون الترتيبات القائمة بين مشغلي الشحن الجوي، كما سيتيح لعملاء الشحن الوصول إلى سعة أكبر على شبكة عالمية مشتركة لكلتا الناقلتين.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تلتزم الإمارات للشحن الجوي القيام بدورها كلاعب رائد في صناعة الشحن الجوي العالمية لتزويد عملائنا منتجات وخدمات ذات معايير عالية. وسوف يتيح لنا التعاون مع يونايتد كارغو، الناقلة الكبرى التي تتمتع بنقاط قوة وشبكة واسعة، توفير قيمة أكبر لعملائنا ومساعدتهم في الوصول سريعاً إلى أسواق جديدة».

من جانبه، قال رئيس «يونايتد كارغو» يان كريمس: يسرنا التعاون مع الإمارات للشحن الجوي، التي تعد لاعباً مهماً في الصناعة، ما يتيح لنا تعزيز قدراتنا وتقديم عروض خدمات جديدة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. لدينا التزام مشترك بتقديم حلول رائدة في الصناعة لعملائنا ونتطلع إلى العمل معاً في المستقبل».

وستتمكن الإمارات للشحن الجوي من الوصول إلى أكثر من 200 مدينة في الولايات المتحدة و300 مدينة عبر خمس قارات باستخدام شبكة يونايتد كارغو، في حين ستتمكن يونايتد كارغو من الوصول إلى شبكة الإمارات للشحن الجوي من خلال رحلات الركاب إلى أكثر من 100 وجهة عالمية ورحلات 11 طائرة مخصصة للشحن.

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