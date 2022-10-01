8.2 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 8.2 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 2191 مبايعة بقيمة 5.38 مليارات درهم، منها 123 مبايعة للأراضي بقيمة 949.17 مليون درهم و2068 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليارات درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 277 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 214 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.2 مليار درهم منها 146 رهن أراضي بقيمة 1.5 مليار درهم و284 رهن فلل وشقق بقيمة 688.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 230 مليون درهم. وتم تسجيل 82 هبة بقيمة 699.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 264 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 208 ملايين درهم. وبلغت التصرفات العقارية أمس 660 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 558.24 مليون درهم، منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 89.93 مليون درهم و239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 468.31 مليون درهم.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

رهونات

سجلت الرهونات 90.85 مليون درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 14.58 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 76.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 17 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 8 ملايين درهم. وتم تسجيل 7 هبات بقيمة 11 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 3 ملايين.

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