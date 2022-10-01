«هاتش آند بوست فينتشرز» تطلق منصة «بريك بريد»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت هاتش آند بوست فينتشرز، المدرجة في سوق أبوظبي العالمي وحاضنة الأعمال المختصة ببناء شركات ناشئة والمشتركة بين شركتي الهلال للمشاريع الابتكارية و«هاتش آند بوست» إطلاق منصة «بريك بريد» ـ «Breakbread»، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الأغذية من أجل توفير أول سوق رقمي فريد من نوعه لملتقيات الموائد المنزلية.

وبينما يتمحور مفهوم منصة «بريك بريد» ـ «Breakbread» حول فكرة أن «الطعام يحلو أكثر إذا كان مطهواً في المنزل ويتشاركه الأهل والأصدقاء»، تقدم المنصة للعملاء تجربة خاصة إلى تناول الطعام في ملتقيات الموائد المنزلية من خلال أكثر من 100 مضيف تم انتقاؤهم بعناية، فضلاً عن قوائم طعام متنوعة يمكن تجربتها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقالت داليا لاشين، الشريكة المؤسسة لشركة «بريك بريد»: تتمثل رؤيتنا في «بريك بريد» إلى تسهيل التواصل بين الأشخاص الذين يتشاركون شغف تناول الطعام ورواد الأعمال في مجال الطعام للاستمتاع بتجارب لا تُنسى وتبادل الثقافات المختلفة.

وتقدم «بريك بريد» خيارات متنوعة من الموائد المنزلية الملائمة لجميع الأذواق سواء كانوا يرغبون في حجز ملتقى مع مجموعة من أفراد الأسرة والأصدقاء، أو استضافة فعالية أعمال، أو تجربة فردية للتعرُّف على أشخاص جدد من ثقافات مختلفة.

ويمكن للعملاء الذين يتصفحون المنصة الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الموائد المنزلية والمطابخ المتنوعة تحت رعاية مضيفين موهوبين من طهاة منزليين أو محترفين متحمسين.

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