«قمة رأس الخيمة للطاقة» تناقش مستقبل القطاع

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تنعقد «قمة رأس الخيمة للطاقة»، يومي 4 و5 أكتوبر بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء وصانعي القرار بمجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والعالم.

ويناقش الخبراء في القمة التي تنظمها بلدية رأس الخيمة في «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات»، مستقبل قطاع الطاقة واستدامته، والبحث عن إيجاد حلول مبتكرة وعملية لأبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استكشاف الفرص التنموية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في ظل توجه العالم لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود المقبلة.

وتبث خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، كلمة مصورة لفرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وهي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها أكثر من 160 دولة، حيث يتحدث فيها عن أهمية استدامة قطاع الطاقة في العالم. كما يقدم ماركو ماتيني، من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول دور إدارة الطاقة في الصناعات الأساسية.

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