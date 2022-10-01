موقع غرفة رأس الخيمة الإلكتروني.. إطلالة جديدة وخدمات مبتكرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة موقعها الإلكتروني https://rakchamber.ae/ بإطلالة جديدة وخدمات متنوعة ومبتكرة مع تطبيق أحدث التقنيات بخصائص ابتكارية ضمن منظومة متكاملة، تلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على الخدمات، وسهولة الوصول للبيانات.

وتصدر الموقع كلمة ترحيبية لمحمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة، ويقدم الموقع نبذة عن الغرفة سيرتها ومسيرتها في 55 عاماً ورؤيتها واستراتيجيتها ومهامها واختصاصاتها، ونبذة عن جوائز غرفة رأس الخيمة، مع دليل لجميع الخدمات المقدمة من غرفة رأس الخيمة ومبادراتها في مختلف القطاعات التجارية، إضافة إلى مركز رأس الخيمة للمعارض، ومركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وكذا المشاركة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الرأي والاستبانات، وغيرها من الأبواب التفاعلية المتاحة للجمهور والمتخصصين.

كما حرصت الغرفة على تطوير آلية الوصول للخدمات الإلكترونية، بإظهار مجموع الخدمات المقدمة لكل فئة «أفراد أو قطاع أعمال»، عند ضغط المستخدم على أيقونة القطاع وتوفير خدمة «اتصل بنا» بطريقة مبتكرة في عرض المعلومات وخريطة آمنة ومطورة لمبنى الغرفة وموقعها ومقاطع من الفيديوهات الترويجية من خلال الربط بقناة يوتيوب للغرفة.

وأوضح محمد حسن السبب المدير العام لغرفة التجارة بالوكالة أن الموقع يتبع أعلى معايير الجودة الاتحادية للمواقع الإلكترونية ويتواءم مع دليل الهوية المرئية للجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تسهيل تدفق البيانات وتوافرها من خلال النطاق والاستضافة والمعمارية وتصميم الموقع وقابلية الوصول والاستخدام فأصبح محتوى الموقع الإلكتروني شاملاً يركز على تفعيل المشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في بيئة آمنة لحماية المعلومات وتوفير أدوات التسويق التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى عملاء الغرفة.

تصميم جديد

تم إعداد التصميم الجديد للموقع الإلكتروني من خلال آلية معتمدة مبنية على التعاون والمشاركة من خلال عقد ورش عمل متخصصة وجلسات للعصف الذهني، لاستجلاب متطلبات الجمهور بالاستعانة بأساليب اتخاذ القرارات الإلكترونية، والتي تشمل الاستبانات واستطلاعات الرأي وأبواباً مثل «شاركنا برأيك» و«أضف فكرة» وتجميع كل الاقتراحات لدراستها وتمحيصها من قبل فريق عمل الغرفة الذي استفاد منها في تكوين رؤية وأهداف الموقع وهناك اهتمام بالتناسق بين المكونات.

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