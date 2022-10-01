«طاقة» تنجز إعادة تمويل بـ12.8 مليار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس نجاحها بإكمال صفقة لإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بـ(3.5 مليارات دولار) 12.8 مليار درهم ويقدّم التسهيلات الجديدة ائتلاف مصرفي يضمّ 20 مصرفاً وفقاً لمعدل «التمويل الليلي المضمون بالدولار » ولمدة 5 سنوات.

وسيحلّ التمويل الجديد محلّ التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية، التي وقعتها الشركة في ديسمبر 2019 بقيمة 3.5 مليارات دولار وتمّ تجاوز حدّ الاكتتاب بهذه التسهيلات الجديدة بمعدل 1.7 مرة فضلاً عن تمديد تاريخ استحقاقها النهائي من 2024 لغاية 2027 وبأسعار تنافسية.

وقال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للشركة إن تعكس الخطوة الناجحة ثقة الأسواق بالأداء المالي القوي الذي تواصل «طاقة» تحقيقه وقدرتنا على الاضطلاع بدور قيادي في رسم مستقبل قطاع المرافق عالمياً.

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