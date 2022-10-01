مطر الطاير: الشراكة مع القطاع الخاص خيار استراتيجي لـ«طرق دبي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، إن الطرح الأولي للأخيرة في سوق دبي المالي فاق المستهدف بتحقيقه 184 مليار درهم؛ عازياً الفضل لثقة المستثمرين الكبيرة في السوق والشركة معاً.

وأكد خلال لقاء مع قناة «سي إن بي سي عربية» أن «سالك»، تعتبر من الشركات القوية، وهناك فرصة كبيرة أمامها للتوسع داخلياً وخارجياً في مجالات تقنية مختلفة ترتبط مباشرة التعرفة المرورية؛ نظراً لفرادة نظام «سالك» في هذا الصدد.

وأوضح أن سياسة حكومة دبي تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التي تمضي وفق التوجه ذاته، معتبراً أن الشراكة مع القطاع الخاص خيار استراتيجي للهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبيّن أن هناك خططاً سوف يتم إعلانها في المستقبل ترجح انضمام شركات جديدة إلى الشراكة مع القطاع الخاص دون ذكر تفاصيل أكثر.

وعن المدى الزمني المحدد لخطط الشراكة، قال الطاير إن «طرق دبي» لديها خطة تجارية استثمارية تستهدف إعلان المزيد من الشركات خلال العامين الجاري والمقبل، بما يعزز دعم القطاع المالي للإمارة في ضوء ما أعلن سابقاً حول طرح 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

وأضاف: «هناك فرص استثمارية كبيرة في الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ولن نعمد لأي طرح عام في السوق دون ضمان نجاحه، فطرح «سالك» لم يأتِ في يوم وليلة، بل كان نتاج أعوام طويلة من العمل والخبرة والتمرس، وخطط استثمارية ودراسات اقتصادية على إثرها تم إدراجها.

وعن التوسع الخارجي لاستثمارات «طرق دبي»، قال الطاير إن هناك أنظمة مختلفة على مستوى العالم بالنسبة للتعرفة المرورية، إلا أن نظام «سالك» الذي شهد تطوراً على مدار 15 عاماً، بتسم بالمتانة والقوة وفريد من نوعه، فهو دقيق للغاية، كما يتميز بقلة تكاليف الصيانة والتشغيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز