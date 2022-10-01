41 مليار تداولات عقارات أبوظبي في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

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ارتفع عدد التداولات العقارية في أبوظبي إلى 12000 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الحالي بقيمة تداولات عقارية تجاوزت 41 مليار درهم.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة البلديات والنقل بلغ عدد معاملات البيع 5700 معاملة، بقيمة 15 مليار درهم منها 1900 ألف معاملة بالربع الأول بقيمة 4.5 مليارات درهم بواقع ألف وحدة سكنية جاهزة، و900 وحدة سكنية على المخطط. وشهد الربع الثاني تسجيل 1900 معاملة بيع، بقيمة 5.1 مليارات درهم، منها 900 وحدة جاهزة وألف وحدة على المخطط.

وتم تسجيل 1900 معاملة بيع بقيمة 5 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 800 وحدة جاهزة و1100 وحدة على المخططوتم تسجيل 6300 معاملة رهن عقاري بقيمة 26 مليار درهم، منها 2000 معاملة بالربع الأول بـ 8 مليارات درهم، و1900 بالربع الثاني بقيمة 6 ملياراتو 2400 معاملة بالربع الثالث بقيمة 12 مليار درهم.

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