عقارات دبي بأعلى أداء شهري في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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حافظ القطاع العقاري في دبي على زخم النمو والانتعاش في أغسطس الماضي بإجمالي 9,720 مبايعة بقيمة 24.34 مليار درهم مسجلاً أعلى أداء شهري العقد الماضي بنمو 69.57% في عدد المبايعات ونحو 63.58% في القيمة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبالتعاون مع «بروبرتي فايندر»؛ تواصلت المعنويات الإيجابية تجاه القطاع العقاري مع تحقيق نمو قياسي لإجمالي عدد معاملات المبيعات وحقّقت معاملات مبيعات أغسطس 2022 نمواً كبيراً بلغ 69.57% مقارنة بالشهر نفسه من 2021. وواصل السوق الثانوي الاستحواذ على أعلى عدد معاملات عقارية مستحوذاً على نحو 54.81% من عدد المبايعات و 64.91% في القيمة .

وبمقارنة الأداء العام على أساس سنوي بالفترة نفسها من 2021 شهد السوق الثانوي أكبر عدد للمعاملات تمّ تحقيقه لشهر في العقد الماضي بزيادة 67.55% في عدد المبايعات ونحو 57.35% من ناحية القيمة مقارنة بأغسطس 2021.

وحققت المبايعات على الخريطة في أغسطس الماضي أعلى عدد معاملات مسجلة نمو 72.1% من ناحية العدد ونحو 76.5% في القيمة مقارنة بأغسطس 2021. وبلغ إجمالي عقود الإيجار في أغسطس الماضي نحو 47,212 عقد إيجار 60.53% منها من العقود الجديدة و39.47% منها من المجددة.

واستحوذت العقود السنوية على نحو 87.27% من العقود مقابل 12.73% من العقود غير السنوية واستحوذت عقود الإيجار للأغراض السكنية على نحو 70.92% من إجمالي العقود وتم تسجيل 28.16% لأغراض تجارية.

وحافظت عقود الإيجار لشهر أغسطس على زخمها بنمو 10.57%، مدعومة بالعقود الجديدة التي زادت 19.43% مقارنة مع يوليو 2022 ولا تزال العقود السنوية تهيمن على سوق الإيجارات بزيادة 12.29% على أساس شهري و 4.4% على أساس سنوي في حين شهدت عقود الإيجار للأغراض التجارية زيادة 21.34% مقارنة بشهر يوليو 2022 وارتفعت عقود الإيجار للأغراض السكنية 7.45% مقارنة بشهر بالفترة نفسها.

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