إعمار لإدارة مراكز التسوق تُطلق تخفيضات على التجهيزات والمفروشات المنزلية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق مجموعة متنوّعة من التخفيضات والعروض الترويجية في مراكز التسوّق التابعة لها، بالإضافة إلى تقديم منصّة مجتمعية بهدف تبادل المعارف حول تعزيز نمط الحياة والتمتّع بأسلوب معيشة راقٍ، وذلك بالتزامن مع فعاليات «مهرجان دبي للمفروشات» التي تُقام في الفترة حتى 13 أكتوبر.

ويستعرض مهرجان دبي للمفروشات في دورته الرّابعة لهذا العام، أحدث التّصاميم الداخلية المميّزة، وقطع الأثاث الفريدة، والمفروشات، والأدوات المنزلية، حيث يتوفّر العديد من الخصومات والعروض المميزة على مدار أسبوعين عبر مجموعة مذهلة من أبرز العلامات التجارية العالمية للأثاث والمستلزمات المنزلية في كلّ من «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«دبي هيلز مول».

وتُقدّم إعمار لإدارة مراكز التسوّق، من خلال أكثر من 2,000 متجر للبيع بالتّجزئة، مجموعةً كبيرةً من الخيارات لمن يتطلّعون إلى تجديد غرفهم بشكل كامل، وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتوفّرة في منازلهم. كما تحرص على فتح المجال للمتسوّقين لاستكشاف مجموعة متنوّعة من العناصر الّتي تناسب أذواقهم وتلبّي احتياجاتهم، عبر مجموعة واسعة من الإلكترونيات، وأجهزة المطبخ، والمعدّات الرّياضيّة، وغيرها الكثير بأسعار تنافسية طوال فترة المهرجان.

وإلى جانب العروض الترويجية، يستضيف «دبي هيلز مول» بالتعاون مع «إنديجو ليفينج» سلسلة من ورش العمل المجانية تستهدف جميع أفراد المجتمع لمناقشة أبرز النصائح والتفاصيل حول الديكور الداخلي، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي للتصميم الداخلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع اختتام فعاليات المهرجان لهذا العام، سوف تُقام جلسة تأمل إرشادية بإدارة مدرّبة الحياة المعتمدة «شيرين متولي» التي تعدّ من أبرز المتحدثين ضمن فعاليات TEDx، للتحدّث حول تعزيز الرفاهية وأسلوب الحياة في المجتمع، وذلك في الطابق الأرضي في جراند أتريوم يوم 8 أكتوبر.

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