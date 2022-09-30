وفد الإمارات يزور مرافق "MIL 19" للأبحاث الصناعية المتقدمة في بيتسبرغ الأمريكية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الإماراتيين اليوم مرافق " Mil 19" وهو أحد أبرز مراكز الصناعة والابتكار في مدينة بيتسبرغ، وذلك على هامش مشاركتهم في اليوم الثالث والأخير من النسخة الأولى من GMIS America.

وجمع الوفد، الذي ترأسه سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قادة الصناعة وكبار المسؤولين من كل من صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومدينة دبي الصناعية، وشركة الاتحاد للقطارات، وحديد الإمارات، ودوكاب للمعادن، ومجموعة سند، وستراتا.

وتعد "Mil 19"، مرافق بحث صناعية تجمع المبتكرين من "كارنيجي ميلون" مع رواد الصناعة لتطوير ومتابعة الابتكارات الرقمية تقنيات التصنيع المتقدمة والذكاء البشري وتوظيفها في خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد في المستقبل وتتضمن المرافق مختبرا لتصنيع المواد المضافة، وورشة عمل متطورة عالية التقنية، ومنشآت صناعية متطورة، وتعد موطنا لبعض أكثر الحلول التكنولوجية تقدما في العالم.

وعقدت النسخة الافتتاحية من GMIS America، في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، تحت رعاية اتوماس وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، بحضور أكثر من 70 متحدثا خبيرا و250 من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز