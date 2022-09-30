41 مليار درهم تداولات أبوظبي العقارية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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ارتفع عدد التداولات العقارية في أبوظبي إلى 12000 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الحالي بقيمة تداولات عقارية تجاوزت 41 مليار درهم.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني التابع لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 5700 معاملة، بقيمة مبيعات 15 مليار درهم، منها 1900 ألف معاملة بيع خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 4.5 مليارات درهم بواقع ألف وحدة سكنية جاهزة، و900 وحدة سكنية على المخطط.

وشهد الربع الثاني تسجيل 1900 معاملة بيع، بقيمة 5.1 مليارات درهم، منها 900 وحدة جاهزة وألف وحدة على المخطط.

وتم تسجيل 1900 معاملة بيع بقيمة 5 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 800 وحدة جاهزة و1100 وحدة على المخطط.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 6300 معاملة رهن عقاري بقيمة 26 مليار درهم، منها 2000 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول بقيمة 8 مليارات درهم، و1900 معاملة رهن خلال الربع الثاني بقيمة 6 مليارات درهم، 2400 معاملة رهن تمت خلال الربع الثالث بقيمة 12 مليار درهم.

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