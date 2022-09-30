تخفيضات وعروض رائعة مع انطلاق مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

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انطلق مهرجان دبي للمفروشات في دورته الرابعة اليوم الجمعة ليقدم مجموعة من الأنشطة والأفكار المبتكرة والتخفيضات والعروض الترويجية على تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، مع مشاركة واسعة من مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات قائمة بأفضل العروض والتخفيضات على منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية والتي يمكن للزوار والمتسوقين الاستفادة منها خلال أيام المهرجان، الذي تستمر فعالياته من 30 سبتمبر حتى 13 أكتوبر 2022.

وسوف يبدأ المهرجان مع تخفيضات نهاية الأسبوع الكبرى في المتاجر في الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، ويقدم تخفيضات على قطع الأثاث تصل إلى 80 % في متاجر ومواقع منها «هوم سنتر»، و«هوم بوكس» في الواحة مول، و«هومز آر أص» في ابن بطوطة مول، وحول الإمارات للمفروشات المنزلية في مدينة مول، و«دانوب هوم» في البرشاء مول.

ولمحبي كل ما هو جديد في عالم الديكور والمفروشات، يقدم «ذا ون» في القوز تخفيضات من 50 حتى 70 بالمئة على منتجات مختارة. وفي «ذا ون» جميرا تخفيضات على مجموعة مختارة من منتجاته بين 30 و50 % خلال المهرجان وتتوافر مجموعة «أوشن ريتريت» في ذا ون بمول الإمارات والقوز.

وأعلن حي دبي للتصميم D3، الوجهة العالمية الرائدة التي تدعم الإبداع والتصميم، عن تنظيم فعالية التصميم الداخلي المبتكر خلال أيام المهرجان، وتجتذب هذه الفعالية مجتمع التصميم والديكور في المنطقة في احتفالية خاصة تدعو الزوار والمتسوقين لتغيير منظورهم تجاه منازلهم وإعادة التفكير بطريقة تصميم مبتكرة. ويمكن تسوق مجموعات مختارة بتخفيضات تصل إلى 75 بالمئة خلال أيام المهرجان.

وبالنسبة للأثاث المنزلي وتجديد المنزل ومستلزمات المطبخ تبدأ التخفيضات من 25 حتى 50 % في المتاجر المشاركة ومنها «وليامز سونوما» و«تافولا» التي توفر أدوات المطبخ وأواني الطهي ومستلزمات الديكور التي تتناسب مع كل الأذواق، وأيضاً متجر «كوالا ليفنغ» الذي يضفي لمسة أصيلة على أي ديكور منزلي. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات 50 % على منتجات مطبخ مختارة في متاجر ماركس آند سبنسر المشاركة.

ولمزيج رائع من اللمسات الكلاسيكية والمعاصرة، يمكن للمتسوقين التوجه إلى متاجر «ميوزيم» و«ناتوزي» للحصول على تخفيضات جزئية من 25 حتى 75 بالمئة على مجموعة منزلية عالية الجودة. ولما يتناسب مع الميزانيات والأذواق المختلفة، يمكن لربات البيوت أيضاً تحقيق أقصى استفادة من تخفيضات «ويسترن فيرنشر»، والتي تتراوح بين 25 حتى 75 % على أثاث المنزل.

وفي الحذيفة للمفروشات أو رويال بالاس أو البرزة هناك تخفيضات بين 25 حتى 75 % على الأثاث والإكسسوار المنزلي المصمم ليناسب كل منزل. ولشراء نوافذ رائعة، يوجد تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على الستائر الرومانية لدى «سيدار الإمارات»، وتخفيضات من 25 حتى 75 بالمئة على المراتب في «رويال ريست».

ويمكن للمتسوقين الباحثين عن قيمة استثنائية التوجه إلى «كينج كويل» و«سابسا» للاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40 % على الأسرّة والمراتب والإكسسوار الفاخر. ويمكن الحصول على ملاءة راقية مجانية عند شراء مرتبة في أي من المتاجر المشاركة.

ويقدم «بلومر» ديكورات داخلية تدوم طويلاً بتخفيضات تبدأ من 30 حتى 50 % على جميع الأثاث المنزلي عالي الجودة وكذلك التصميم، وتخفيضات من 25 حتى 60 بالمئة على الأدوات المنزلية والديكور في «كريت آند باريل».

ويمكن لزوار متاجر «بوتري بارن» و«بوتري بارن كيدز» شراء مستلزمات الأثاث الداخلي والخارجي المصنوع بحرفية عالية وخبرة طويلة، أو أساسيات الأثاث لغرفة نوم الأطفال وغرفة اللعب ومساحة الدراسة بتخفيضات تبدأ من 30 حتى 50 % على مجموعات محددة. وفي «ويست إلم» تخفيضات تبدأ من 30 حتى 50 بالمئة على المجموعة المنزلية.

وفي «هوم سنتر» تخفيض جزئي من 25 حتى 70 % وأفضل الصفقات على الأرائك والأسرّة وأطقم الطعام وغير ذلك الكثير. وأساسيات المنزل في «جاشنمال هوم» وقسيمة هدايا خاصة بقيمة 250 درهماً مع كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم.

والمنتجات الراقية في «تو إكس إل هوم» الذي يقدم خلال أيام المهرجان تخفيضات 30 % على مجموعة مختارة من منتجات الفخامة والابتكار المنزلية. وفي «بيور كريستال» عرض شراء قطعة والأخرى مجاناً على مجموعة مختارة.

الهايبرماركت والسوبرماركت والمتاجر

تتوافر جميع المستلزمات والضروريات المنزلية اليومية في «أنصار غاليري» التي تقدم تخفيضات من 25 حتى 75 % على الأثاث والسجاد والأدوات المنزلية، أو توجه إلى سوبر ماركت لولو إكسبريس - البرشاء جنوب ولولو هايبر ماركت المشاركة لتحقيق أقصى استفادة من التخفيضات التي تبدأ من 25 حتى 50 % على مفروشات مختارة، ومواد غذائية وغير غذائية وإلكترونيات ومستلزمات منزلية.

ويمكن للمتسوقين ربح نقاط إضافية عند التسوق في مجموعات مختارة لدى «دبنهامز» وأيضاً «موجي» مع تخفيضات بنسبة 40 بالمئة على المنتجات المنزلية. وهناك عروض حصرية على مجموعة من المنتجات في «كريستال عصفور».

وفي متاجر «هيما أمستردام» المنتشرة في أنحاء دبي عرض شراء قطعتين والحصول على واحدة مجاناً من مجموعة مختارة من 30 سبتمبر حتى 13 أكتوبر ويقدم العرض نفسه على جميع المنتجات في سيتي سنتر ديرة وابن بطوطة مول من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

ويقدم «هرمان هاوس» مجموعة كبيرة من العلامات التجارية في عالم الإلكترونيات، ويهدي المتسوقين هدية خاصة عند شراء منتجات مختارة من متاجره المشاركة، بينما يقدم «أكسيوم» صفقات خاصة على مجموعة متنوعة من مكبرات الصوت.

الهدايا

يقدم «رومورز» عرضاً متميزاً بتخفيضات تتراوح بين 25 حتى 50 % على مجموعة مميزة من المنتجات.

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