«طاقة» تنجز إعادة تمويل تسهيلات متجددة بـ12.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اليوم، عن نجاحها بإكمال صفقة لإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بقيمة (3.5 مليارات دولار) 12.8 مليار درهم ويقدّم التسهيلات الجديدة ائتلاف مصرفي يضمّ 20 مصرفاً وفقاً لمعدل «التمويل الليلي المضمون بالدولار الأمريكي» (SOFR) ولمدة 5 سنوات.

وستستخدم الشركة التمويل لتغطية المصاريف العامة. وسيحلّ التمويل الجديد محلّ التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية، التي كانت الشركة وقعتها في ديسمبر 2019 بقيمة 3.5 مليارات دولار، وتمّ تجاوز حدّ الاكتتاب بهذه التسهيلات الجديدة بمعدل 1.7 مرة، فضلاً عن تمديد تاريخ استحقاقها النهائي من عام 2024 لغاية 2027 وبأسعار تنافسية.

وقال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): يسعدنا الإعلان عن إنجاز صفقة إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية المتجددة، التي لاقت اهتماماً كبيراً، بما أتاح للمجموعة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي وخفض تكاليف التمويل ذات الصلة. وتعكس هذه الخطوة الناجحة ثقة الأسواق بالأداء المالي القوي الذي تواصل «طاقة» تحقيقه، وقدرتنا على الاضطلاع بدور قيادي في رسم معالم مستقبل قطاع المرافق على الصعيد العالمي.

وقام كلٌّ من بنك أبوظبي الأول ش. م. ع، وبنك «ميزوهو» المحدود، وبنك «إم يو أف جي» المحدود، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة والمنسّق الدولي.

وقام كلٌّ من البنك الزراعي الصيني، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«إتش إس بي سي القابضة»، وبنك المشرق و«ستاندرد تشارترد»، وبنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة.

وقام كلٌّ من بنك التعمير الصيني، ومجموعة بنك الكويت الوطني، و«إنتيسا سان باولو»، و«جي بي مورغان تشيس وشركاه»، وبنك «نوفا سكوشيا» (سكوشيا بنك)، ومصرف «ناتيكسيس»، بدور البنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة. وكانت شركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية بمثابة البنك المسؤول عن توثيق مستندات الاكتتاب، في حين كان بنك أبوظبي الأول بمثابة وكيل التسهيلات الائتمانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز