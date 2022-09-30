"سند" و "تريامف" تتعاونان لصيانة أجزاء محركات الطائرات

المصدر: وام

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أعلنت كل من مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات الصناعية، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في قطاع خدمات الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة "تريامف" لخدمات المنتجات في جراند برييري، الشركة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والمتخصصة في خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لمجموعة تريامف، عن توقيع اتفاقية إطار عمل حصرية تبدأ مرحلتها الأولى بتوفير تريامف لخدمات صيانة أجزاء محرك V2500 الخاصة بسند.

وتؤكد اتفاقية الشراكة نية كلا الطرفين بتأسيس تعاون طويل الأمد والعمل معًا لإنشاء أول مركز متميز لصيانة أجزاء المحركات لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي بحلول العام 2024.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس الشراكة بين سند ومجموعة تريامف أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة التحول التكنولوجي وخلق القيمة المحلية المضافة وتحقيق النمو الصناعي، والتي تعتبر من أهداف استراتيجية "اصنع في الإمارات". وتستند هذه الشراكة على أسس متينة من العلاقات القوية والتاريخية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية." وعند اكتماله، سيوفر مركز أبوظبي حلول صيانة وإصلاح وعمرة مجموعة متنوعة من أجزاء محركات الطائرات من طراز V2500 وT700 و GEnx و LEAP، مما يوفر حلول صيانة شاملة في أبوظبي لأنواع المحركات المتعددة المستخدمة من قبل شركات الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتركيا والهند.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية GMIS America، أول نسخة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تنظم حاليًا في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وفي هذا الصدد، قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتم على مرحلتين إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين شركتينا والذي سيساهم في توسيع قدرات وخدمات سند لتشمل خدمات صيانة أجزاء المحركات، وبما يمكننا من توفير أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لمحركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتركيا والهند من أبوظبي." وأضاف جناحي: "تعزز الاتفاقية مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد وموثوق في قطاع خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، فيما يشكل إضافة نوعية جديدة تساهم في دعم المهارات الوطنية المتميزة، ونقل المعرفة، وتوظيف أرقى التقنيات الحديثة والمتطورة في أبوظبي. وسنعمل مع تريامف لتبادل أفضل الممارسات وتصميم حلول مبتكرة لمجموعة من المحركات التي يستخدمها عملاؤنا الحاليون والمستقبليون."

ومن جانبه، قال دانييل جيه كراولي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تريامف: "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع سند حيث نعمل على خدمة منطقة تضم بعض أكثر شركات الطيران نموًا وتميزًا، والتي تسعى بشكل مستمر إلى الحصول على حلول صيانة مبتكرة لمحركات الجيل الحديث."

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