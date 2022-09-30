8.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنقضي أكثر من 8.2 مليارات درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2191 مبايعة بقيمة 5.38 مليارات درهم منها 123 مبايعة أراض بقيمة 949.17 مليون درهم و2068 مبايعة شقق و فلل بقيمة 4.43 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 277 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 214 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 149 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.2 مليار درهم منها 146 رهن أراض بقيمة 1.5 مليار درهم و284 رهن فلل وشقق بقيمة 688.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 230 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 699.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 264 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 208 مليون درهم.

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