انطلاق "مهرجان دبي للمفروشات 2022"

المصدر: وام

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انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان دبي للمفروشات 2022" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى 13 أكتوبر المقبل لتقديم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية والافكار المبتكرة على تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات المنزلية بمشاركة واسعة من مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائمة بأفضل العروض والتخفيضات على منتجات أبرز علامات المفروشات والأثاث التجارية المحلية والعالمية والتي يمكن للزوار والمتسوقين الإستفادة منها خلال أيام المهرجان، واستهل المهرجان فعالياته اليوم مع تخفيضات نهاية الأسبوع الكبرى في عدد من المتاجر والتي تصل إلى 80 بالمائة وتستمر حتى بعد غد الأحد.

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