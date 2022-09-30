الإمارات للشحن الجوي ويونايتد كارغو توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: وام

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وقعت " الإمارات للشحن الجوي" و" يونايتد كارغو" مذكرة تفاهم من شأنها تحقيق فوائد جمة لعملاء الشحن الجوي للناقلتين في مختلف مناطق العالم.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن خلال ندوة الشحن العالمية التي نظمتها أياتا من قبل كل نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن ويان كريمس رئيس يونايتد كارغو.

وستتعاون الإمارات للشحن الجوي ويونايتد كارغو بموجب مذكرة التفاهم في عدد من المجالات بما في ذلك توسيع خيارات الإنترلاين واتفاقيات الأجواء غير المفتوحة بعد نيل الموافقات التنظيمية.

وسوف يعزز هذا التعاون الترتيبات القائمة بين مشغلي الشحن الجوي وسيتيح لعملاء الشحن الوصول إلى سعة أكبر على شبكة عالمية مشتركة لكلا الناقلتين.

وقال نبيل سلطان :" إن الإمارات للشحن الجوي تلتزم بدورها كلاعب رائد في صناعة الشحن الجوي العالمية لتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات ذات معايير عالية وسيتيح لنا التعاون مع يونايتد كارغو الناقلة الكبرى التي تتمتع بنقاط قوة وشبكة واسعة توفير قيمة أكبر لعملائنا ومساعدتهم في الوصول سريعا إلى أسواق جديدة".

من جانبه أعرب رئيس "يونايتد كارغو" عن سروره بهذا التعاون مع الإمارات للشحن الجوي التي تعد لاعبا مهما في الصناعة ما يتيح لهم تعزيز قدراتهم وتقديم عروض خدمات جديدة لعملائهم في جميع أنحاء العالم وقال : " لدينا التزام مشترك بتقديم حلول رائدة في الصناعة لعملائنا ونتطلع إلى العمل معا في المستقبل".

وستتمكن الإمارات للشحن الجوي من الوصول إلى أكثر من 200 مدينة في الولايات المتحدة و300 مدينة عبر خمس قارات باستخدام شبكة يونايتد كارغو في حين ستتمكن يونايتد كارغو من الوصول إلى شبكة الإمارات للشحن الجوي من خلال رحلات الركاب إلى أكثر من 100 وجهة عالمية ورحلات 11 طائرة مخصصة للشحن.

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