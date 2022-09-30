660 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 660 مليون درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 558.24 مليون درهم منها 8 مبايعات أراض بقيمة 89.93 مليون درهم و239 مبايعة شقق وفلل بقيمة 468.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 90.85 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 14.58 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 76.26 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 8 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 3 ملايين درهم.

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