"قمة رأس الخيمة للطاقة" تنطلق 4 أكتوبر وتناقش مستقبل قطاع الطاقة واستدامته

المصدر: وام

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تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، تنعقد "قمة رأس الخيمة للطاقة"، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء وصانعي القرار بمجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والعالم.

ويناقش الخبراء في القمة التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، في "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات"، مستقبل قطاع الطاقة واستدامته، والبحث عن إيجاد حلول مبتكرة وعملية لأبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استكشاف الفرص التنموية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في ظل توجه العالم لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود القادمة.

وتجمع القمة نخبة من الخبراء في قطاع الطاقة على مستوى الإمارات والعالم في جلسات نقاشية تتمحور حول أهمية هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق الازدهار والتطور، واستكشاف أفضل الحلول التكنولوجية المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب استعراض الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغير المناخي.

وتبث خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، كلمة مصورة لفرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها أكثر من 160 دولة، حيث يتحدث فيها عن أهمية استدامة قطاع الطاقة في العالم. كما يقدم ماركو ماتيني، من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول دور إدارة الطاقة في الصناعات الأساسية.

للتعرف على جدول أعمال القمة والمتحدثين زوروا www.rakenergysummit.com، وللتسجيل الإعلامي من خلال الرابط:

https://events.micetribe.com/acm/rakes/med

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