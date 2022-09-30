11.7 مليار درهم تمويلاً لمشروع تابع لـ«أدنوك»

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال بنك اليابان للتعاون الدولي إن مشروعاً لنقل الطاقة تابعاً لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقع على تمويل بأكثر من 3.2 مليارات دولار «11.7 مليار درهم» من مؤسسات ائتمان وبنوك.

ويهدف التمويل إلى بناء وتشغيل نظام نقل طاقة بحري عالي الجهد لربط اثنين من مرافق الإنتاج البحرية المملوكة لأدنوك بالشبكة البرية لأبوظبي.

وأوضح بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان أنه سيقدم 1.201 مليار دولار للمشروع، فيما سيتم توفير الملياري دولار المتبقيين من جانب كل من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي وبنك ميزوهو وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبي.إن.بي باريبا فورتيس وستاندرد تشارترد.

ووقعت أدنوك والبنك مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي للتعاون في مجال إزالة الكربون ونقل الطاقة وكفاءتها.

وقال بنك اليابان للتعاون الدولي إن المشروع يتماشى مع التزام دولة الإمارات في أكتوبر من العام الماضي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050.

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