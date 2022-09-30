دبي تجمع العالم في «جيتكس»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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تتأهب دبي لاستضافة دورة استثنائية من «جيتكس جلوبال 2022»، 10 أكتوبر المقبل، حيث تجمع الإمارة العالم، مع مشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة، بزيادة 25 %.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الحدث العالمي في نسخته الأكبر هذا العام، يشهد حضوراً قوياً من كبري الشركات، ويشهد إطلاقات نوعية للتطبيقات التكنولوجية الأحدث في العالم.

حيث تبلغ المساحة الإجمالية 2 مليون قدم مربعة، ما يجعله فعلياً المعرض التكنولوجي الأضخم عالمياً. وستغدو دبي محط أنظار العالم الرقمي، مع استضافتها هذا الحدث الضخم، حيث تجتمع نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا المتقدمة، للتعمق في صناعة اقتصاد الويب 3.0، وينظم المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، من 10 إلى 14 أكتوبر، متفوقاً على جميع نسخه السابقة، من حيث الحجم والسعة الاستيعابية.

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