10.6 مليارات مكاسب سوق أبوظبي في جلستين

المصدر: أبوظبي - وام

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، لتناهز 10.6 مليارات درهم خلال جلستي الأربعاء والخميس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة والاتصالات، فيما شهد سوق دبي إدراج سهم «سالك» بعد طرح أولي ناجح.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 2.789 تريليون درهم موزعة بواقع 2.217 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» اليوم مرتفعاً بنسبة 0.43% عند مستوي 9782.25 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.4% إلي 9816.22 نقطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.76% والاتصالات بنسبة 1.46% والخدمات 1.66% والطاقة 0.23%.

سيولة قوية

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة قوية بأكثر من 7.9 مليارات درهم موزعة بواقع 7.03 مليارات درهم في سوق أبوظبي و869.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.25 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.2 ألف صفقة. ويأتي الارتفاع الكبير في السيولة بعد أن شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقات كبيرة علي سهمي «ألفا ظبي» و«كيو القابضة» بقيمة تجاوزت 5.7 مليار درهم.

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 1.78% و«طاقة» 1.66% و«أي آند - اتصالات سابقاً» 1.66% و«بنك أبوظبي التجاري» 1.11%، فيما ارتفع «العالمية القابضة» بنسبة 0.23% ليتصدر النشاط بعد استثناء الصفقات الكبيرة بسيولة جاوزت 287 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.5% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«شعاع كابيتال» 0.77% و«العربية للطيران» 0.98%، كما صعد سهم «سالك» بنسبة 11% في اول يوم تداول متصدراً قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة تجاوزت 580 مليون درهم من خلال التداول على أكثر من 252 مليون سهم عبر تنفيذ 7328 صفقة.

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