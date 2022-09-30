عمومية «فيرتيغلوب» تعتمد توزيعات 2.75 مليار درهم أرباحاً نصفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «فيرتيغلوب»، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك و«أو سي آي»، أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط موافقة الجمعية العمومية على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 750 مليون دولار عن النصف الأول من 2022، ما يعادل 2.75 مليار درهم أو 0.33 درهم للسهم، وسيتم دفع توزيعات الأرباح في أكتوبر للمساهمين المسجلين يوم 10 أكتوبر 2022.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: تمكنت فيرتيغلوب من تسجيل أداء قوي في النصف الأول من العام، ومن الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 750 مليون دولار بفضل العائدات المرتفعة والتحويلات النقدية القوية وقوة الهيكل المالي للشركة. حققت الشركة نمواً قوياً منذ الاكتتاب الأولي العام التاريخي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل قرابة العام، ويسعدنا أننا نجحنا في خلق قيمة كبيرة للمساهمين خلال هذه الفترة. نعتزم مواصلة المضي قدماً في استراتيجيتنا لخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وتدعم التدفقات النقدية المالية القوية للشركة وموقعها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي قدرتها على توفير توزيعات أرباح مستقبلية جذابة. وارتفعت إيرادات الربع الثاني 105 % إلى 1.5 مليار دولار، في حين نمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 155 % إلى 770 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من 2021.

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