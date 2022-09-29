أحدث التقنيات توظفها الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن الغاز الطبيعي المُسال يُعد مصدراً موثوقاً للطاقة من حيث نظافته ووفرته، وإن دولة الإمارات تدرك مدى الحاجة للتحول في مجال الطاقة لمعالجة أزمة المناخ وفقر الطاقة، من خلال التوصل إلى مزيج متنوع من الطاقة، ومع ذلك فإننا نتفهم عدم قدرة مصادر الطاقة المتجددة الآن على تلبية الطلب الحالي على الطاقة، وأن النفط والغاز سيبقيان جزءاً رئيساً من مزيج الطاقة العالمي لعقود».

وأضاف معاليه، خلال كلمته المسجلة ضمن المؤتمر الحادي عشر لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المُسال الذي تستضيفه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تحت شعار «الاعتراف بأهمية الغاز الطبيعي المُسال لأمن الطاقة العالمي»، بحضور المعنيين بقطاع الطاقة: «إن هذا المؤتمر هو بمثابة منصة لتعزيز الروابط بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المُسال، وتحفيز المناقشات وتشجيع الشراكات بين الأطراف الفاعلة في تلك الصناعة».

الحياد المناخي

وقال معاليه إن دولة الإمارات ستواصل جهودها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي، وهو ما حددته المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وذلك بصفتها مساهماً رائداً في العمل المناخي، وإن الدولة حققت تقدماً كبيراً في هذا المسار، حيث قامت بإنشاء شبكة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، ولدى الدولة خطط لتوسيع السعة السنوية لمشروعنا القائم على التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأضاف معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حيث تستفيد من التقنيات المتقدمة لتوسيع نطاق الغاز غير التقليدي، داعياً المعنيين كافة إلى الشراكة في صناعة الغاز مع الإمارات إدراكاً منها أن تنويع الشراكات قادر على مواجهة التحديات المشتركة.

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