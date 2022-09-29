«لينكليترز» تدعم فريق إدارتها العليا لتعزز عروض الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «لينكليترز» عن انضمام ديفيد مايلز كشريك ضمن إدارة الطاقة والبنية التحتية للشركة، التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، ويتمتع ديفيد بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في الهيكلة والاستشارة وتنفيذ عمليات التمويل المعقدة وعالية القيمة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إذ عمل على إدارة المعاملات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عقد من الزمان.

ويتسلم مايلز مهامه في لينكليترز، بعد انتقاله من كوفينجتون آند بيرلينج للمحاماة، حيث شغل فيها منصب شريك في مجموعة تطوير المشاريع والتمويل في لندن، وذلك بعد عمله في ألين آند أوفري للمحاماة لأكثر من 16 عاماً كشريك في الإمارات العربية المتحدة ولندن وهونغ كونغ وطوكيو ونيويورك.

وفي تعليقه، قال دانييل تيرير، الرئيس العالمي لقسم الطاقة والبنية التحتية لدى شركة لينكليترز: «يعد ديفيد مايلز إضافة مميزة لفريقنا الرائد في مجال الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط. لقد شهدنا زيادة كبيرة في أعمال الطاقة والبنية التحتية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستساعدنا خبرة مايلز القيمة على تعزيز عروضنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، بينما نواصل توسيع تغطيتنا عبر جميع أنحاء المنطقة».

ومن جانبه، أضاف سكوت كامبل، الشريك الإداري لشركة لينكليترز في الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا أن نرحب بديفيد مايلز، ضمن فريق عملنا في دبي. مع ظهور الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التحولية في الشرق الأوسط، ستساعدنا خبرة مايلز الواسعة ومعرفته بالقطاع على تعزيز قدراتنا في مجال الطاقة والبنية التحتية في المنطقة، ودعم عملائنا في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه السوق الناشئة».

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