«بمبل بي فود» الناشئة تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استطاعت رائدة الأعمال الإماراتية قدرية إبراهيم تأسيس شركتها الناشئة «بمبل بي فود» لطعام الأطفال لتؤكد قدرة سيدات الإمارات على تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ولتضمن توفير التغذية السليمة والنكهة المميزة من خلال الوصفات التي طورها اختصاصي تغذية الأطفال وطهاة معتمدون.

وصرحت قدرية إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بمبل بي فود: «لقد قمت بإنشاء شركة بمبل بي فود بعد أن لاحظت تأثير عادات الأكل السيئة على الأطفال الصغار. إنه أصبح شغفاً أحمله قريباً إلى قلبي. كنت أعمل على رعاية ابن صديقتي عندما أدركت أن الأطعمة الجاهزة التي تباع في الأسواق كانت بلا نكهة وتحتوي على المواد الحافظة، لذلك بدأت في العمل على ابتكار وصفات صحية ومليئة بالنكهات».

وأضافت أنه تم إطلاق العلامة شركة «بمبل بي فود» لطعام الأطفال في الإمارات سعياً وراء دعم الأمهات العاملات والجدد، ومع الارتفاع المتزايد حول الوعي بالجوانب التغذوية وسلامة الأطفال الغذائية، تهدف الشركة المحلية «بمبل بي فود» إلى تقليل معدلات السمنة الناتجة عن عادات التغذية الخاطئة لدى الأطفال؛ بالإضافة إلى بناء مجتمع صحي من خلال استخدام مكونات عضوية وغير مصنعة.

وقالت قدرية إبراهيم إنه يتم الحصول على جميع المكونات محلياً، ومصدر البروتين خالٍ من الهرمونات. وتم تطوير الوصفات من قبل اثنين من خبراء تغذية الأطفال وطهاة معتمدين داخل الشركة.

وتشمل بعض المنتجات الأكثر مبيعاً لشركة بمبل بي فود «خليط التوت» و«مزيج الخضار» و«كرات اللحمة والصلصة» و«بانكيك السبانخ».

وتضيف قدرية: «تتجسد مهمة بمبل بي فود أن يطور الطفل علاقة صحية ومستدامة مع الطعام. نحن نهدف إلى إيجاد طرق فعالة لمعالجة السمنة بين الأطفال، وأن نكون أداة في دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031».

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