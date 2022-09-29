هواوي تبحث قدرات الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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يشهد معرض «جيتكس العالمي 2022» أكبر مشاركة لهواوي على الإطلاق تحت شعار «إطلاق القدرات الرقمية»، حيث تلتزم الشركة بالمساهمة في تعزيز التطور التقني على المستويين الإقليمي والعالمي. وباعتبارها الراعي الماسيّ للمعرض، تهدف هواوي إلى زيادة دعمها للنظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وتأتي مشاركة هواوي الكبيرة في ظل تزايد الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، مما يعكس جهود الشركة لنشر التقنيات الحديثة في المزيد من القطاعات وتحقيق قيمة مبتكرة من خلال التعاون مع الحكومات والشركات على دفع عجلة التحول الرقمي وتنفيذ الأعمال بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق الاستدامة.

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا: «أدى الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية إلى تغيرات كبيرة في حياتنا وساهم في تعزيز كفاءة الأعمال والخدمات. وستستعرض هواوي في معرض جيتكس العالمي قدراتها في تنمية أعمال شركائها وعملائها وتحقيق قيمة مبتكرة لهم. ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف في النظام الإيكولوجي الإقليمي والعالمي من أجل استكشاف فرص التحول الرقمي في مختلف القطاعات».

وستستعرض هواوي في معرض «جيتكس العالمي» أحدث المنتجات والحلول الشاملة والتقنيات الحديثة التي توفرها، لا سيما تقنيات الجيل الخامس والنصف 5.5G والذكاء الاصطناعي والطاقة الرقمية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستخدامات المخصصة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية والمرافق والنفط والغاز والنقل والخدمات المالية من أجل ابتكار قيمة أكبر وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية. كما ستكشف الشركة عن أحدث الحلول والتقنيات المخصصة لمواجهة التغير المناخي وتطوير الطاقة النظيفة.

وتهدف هواوي إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال مواصلة الابتكار التقني من أجل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في البنية التحتية التقنية وتحقيق التنمية منخفضة الكربون. وتعتمد هواوي على التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتطوير الطاقة النظيفة وتحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة من أجل بناء مستقبل نظيف.

وفي مجال الحوسبة السحابية، ستستعرض هواوي نموذج «كل شيء كخدمة» والذي يوفر رؤية مستقبلية لتشغيل البنية التحتية بالاعتماد على الحوسبة السحابية. ويمكن لزوار جناح هواوي في المعرض الاطلاع على كيفية دمج الحوسبة السحابية مع الحلول التقنية المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات، مما يسهم في تنمية النظام الإيكولوجي للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط من خلال التعاون المفتوح.

أما في مجال الأمن السيبراني، ستؤكد هواوي على أهمية مبدأ الأمان حسب التصميم والذي لا يعتبر الأمان مجرد وظيفة إضافية بل جزءاً أساسياً من تصميم المنتج نظراً إلى أن ضمان أمن المنتجات مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف الفاعلة - بمن فيهم الحكومات والشركات التقنية ومؤسسات المعايير وموردو التكنولوجيا والمستهلكون.

وباعتبارها شركة رائدة في تقنية المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي، ستواصل هواوي جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتمكين التحول الرقمي في الشرق الأوسط والعالم. كما ستوفر هواوي الدعم للأنظمة الإيكولوجية التقنية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة والعالم وستواصل تنمية المواهب الرقمية في جميع الدول التي تعمل فيها.

وتلتزم الشركة بتحقيق قيمة مشتركة من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات.

وتنظم هواوي العديد من المؤتمرات على مدار الأسبوع من أجل تحقيق قيمة أكبر للعملاء والشركاء، حيث تستضيف الشركة للعام الثاني يوم هواوي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «التعاون على تعزيز الابتكار من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام» وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وستتم مناقشة العديد من المواضيع في المؤتمر بما في ذلك دور تقنية المعلومات والاتصالات النظيفة في بناء المستقبل المستدام والنظام الإيكولوجي التقني وإعداد قادة التكنولوجيا وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تنظم هواوي في اليوم الثاني من معرض «جيتكس العالمي» قمة مجموعة أعمال «هواوي كارير لشبكات الاتصالات» ومجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» في الشرق الأوسط وأفريقيا في قاعة الملتقى تحت شعار «إطلاق الخدمات الرقمية من أجل تنمية الأعمال».

وستناقش هواوي في القمة استراتيجيتها لدعم شركائها من شركات الاتصالات وتمكينهم من توفير الخدمات الرقمية المدارة من أجل تلبية احتياجات العملاء في القطاعات الرئيسية. كما ستوجه هواوي الدعوة لشركات الاتصالات وشركاء الخدمات المدارة لاستعراض إنجازاتهم ومساعدتهم على تنمية أعمالهم وتطوير شركاتهم وتعزيز التعاون على تنمية النظام الإيكولوجي للاتصالات من أجل تحقيق النجاح المشترك في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الثالث من المعرض، ستعقد هواوي قمة «مطوري هواوي» في قاعة الملتقى بمشاركة الشركات الناشئة المتخصصة في منصات الحوسبة السحابية المخصصة للمستهلكين والمطورين ونظام Harmony، حيث سيناقش المشاركون أحدث ابتكارات نظام التشغيل HarmonyOS والمنازل الذكية والمكاتب الذكية وخدمات هواوي للهاتف المحمول HMS Core وغيرها.

كما ستنظم هواوي العديد من الأحداث العالمية على هامش مؤتمر «هواوي كونكت» في دبي لأول مرة في مدينة جميرا في 12 أكتوبر.

ويشارك في المؤتمر السنوي الرائد الذي تنظمه هواوي قادة القطاع التقني والخبراء والشركاء من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل تعزيز الإنتاجية الرقمية بكفاءة وإطلاق المبادرات للمساهمة في بناء الأنظمة الإيكولوجية المتماسكة لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل مواجهة تحديات التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما ستنظم هواوي قمة «Huawei Cloud TechWave في الشرق الأوسط وأفريقيا: تعزيز الابتكار من خلال نهج»كل شيء كخدمة«على هامش مؤتمر»هواوي كونكت«من أجل تحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على التقنيات السحابية.

وسيلقي مسؤولو هواوي كلمات رئيسية في معرض»جيتكس العالمي«ويشاركون في الحلقات النقاشية بالإضافة إلى الأحداث التي تنظمها هواوي على هامش المعرض بما فيها الحلقات النقاشية عن الأمن السيبراني والمدن الذكية وتقنيات التعليم وتطوير الجيل الخامس في المستقبل والتنقل.

يُذكر أن معرض»جيتكس العالمي" في العام الحالي سيشهد أكبر مشاركة لهواوي على الإطلاق في قاعة زعبيل 1. وتشارك هواوي في المعرض باعتبارها الراعي الماسيّ بالتعاون مع شركائها المحترمين بمن فيهم شركة التطبيقات الخليجية (GAPP) وريدنجتون والرعاة الذهبيون: شركة 2B Innovations والرستماني للاتصالات وEnterprise Systems وForesight Technology & Mindware والرعاة الفضيون: Advanced Technology Consultancy وG2K وVisiontech وTamdeed Projects.

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