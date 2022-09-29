1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 497 مبايعة بقيمة 1.11 مليار درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 150.73 مليون درهم و474 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 956.4 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 467.34 مليون درهم منها 47 رهن أراض بقيمة 276.29 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 191.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 196 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 75 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 28.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 7 ملايين درهم.

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