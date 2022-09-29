«جي 42» تستعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي في النسخة 42 من «جيتكس جلوبال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جي 42، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي، والذي يعد أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة فائقة الاتصال. وتعد هذه أول مشاركة لـ جي 42، كأحد الجهات العارضة بالحدث العالمي، وذلك من خلال منصتها التي ستوجد داخل قاعة «الذكاء الاصطناعي كل شيء AI Everything» (منصة 20، قاعة 6A)، حيث ستستعرض جي 42 النطاق الكامل لتقنياتها وأعمالها، لتتطرق لمختلف الأسئلة حول حاضر ومستقبل التكنولوجيا، ودورها في تقدم وخدمة المجتمعات.

وضمن جناح الشركة المكون من طابقين، ستحتل الشركات التابعة لـ جي 42، مركز الصدارة ليقدم قادتها تجارب تفاعلية وعروض تقديمية، تستعرض أحدث المنتجات والحلول التي تخدم مختلف الصناعات، من مراكز البيانات الموفرة للطاقة إلى الذكاء الجغرافي المكاني، الذي يعمل بالطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على ذلك، صرح بينغ شياو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: «في جي 42، نحن فضوليون بطبيعتنا، ونعتقد أن التركيز الهادف، يساعدنا على فهم توجه العالم، وما الدور الذي يجب علينا أن نلعبه. وحتى بالنسبة للأسئلة الأكثر تعقيداً، نعتقد أن الإجابة هي دائماً «نعم»، ونتحدى أنفسنا باستمرار، لمواجهة وحل أكبر تحديات المجتمع. وفي معرض جيتكس، نسعى إلى عرض النطاق الواسع لعملنا، ونحن حريصون على التواصل مع المبتكرين والمفكرين ومحركي الصناعة للنهوض بالمجتمع معاً».

وإلى جانب المشاركة كواحدة من الجهات العارضة، سيشارك العديد من قادة جي 42 - ومنهم أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، وبراشانث ماربو مدير التكنولوجيا في برنامج جي 42 الفضائي – في حلقات النقاش خلال المؤتمر.

وستشهد منصة جي 42، تسجيل مباشر طوال المؤتمر لعدد من حلقات G42onAIr، والذي يعتبر بودكاست الفيديو الرائد لـ جي 42، حيث سيستضيف شركاء ومديرين تنفيذيين من جي 42، لتجسيد أجواء الابتكار التي يمتاز بها معرض جيتكس.

ومن جانبه، قال منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة: «يعد جيتكس فرصة قيمة لتشكيل شراكات جديدة مع المؤسسات والأفراد ذوي التفكير المماثل، وتسريع استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي، كقوة من أجل النفع المجتمعي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بدأت من قلب دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعتبر هذا الحدث فرصة هائلة لتنمية أعمالنا، والتواصل مع الجهات الفاعلة في هذا القطاع. إنه لمن حسن الحظ، أن تكون مشاركتنا الأولى في النسخة 42 من جيتكس، الأمر الذي يجعلها مميزة للغاية بالنسبة لنا».

تعمل جي 42 على تطوير حلول تكنولوجية عالية التأثير لحل المشاكل الأكثر تعقيداً في العالم، وتلتزم بقيادة اكتشاف التكنولوجيا، واستكشاف إمكانية تعزيز القدرات البشرية، والازدهار عبر مختلف قطاعات الصناعة، من خلال محفظة أعمال قوية، وشراكات مع شبكة متنامية من المؤسسات العالمية الرائدة. وتقود جي 42، جهود التقدم وتطوير التكنولوجيا المتطورة عبر الطاقة والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات والرعاية الصحية والمدن الذكية، وأكثر من ذلك.

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