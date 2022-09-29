«دراجون أويل» تبحث فرص تطوير التعاون طويل الأمد مع تركمانستان

المصدر: عشق آباد - البيان

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استقبل سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، في قصر الرئاسة بعشق آباد، المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل».

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل رئيس تركمانستان بمناسبة العيد الوطني لجمهورية تركمانستان، معرباً عن خالص أمنياته الطيبة للشعب التركماني الشقيق.

وتم خلال اللقاء بحث فرص تطوير التعاون طويل الأمد بين الحكومة التركمانية و«دراجون أويل»، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الثرية المكتسبة من خلال العمل المشترك والبرامج الواعدة لتركمانستان نحو مزيد من التطوير لقطاع النفط والغاز.

وتبادل الرئيس سردار بردي محمدوف وعلي الجروان التمنيات الطيبة، وأعربا عن ثقتهما بأن المصلحة المشتركة ستكون بمثابة أساس لتعاون طويل الأمد مبني على أساس من المنفعة المتبادلة.

وأشاد الرئيس التركماني بآفاق التعاون مع «دراجون أويل»، الذي يمتد لسنوات عدة، حيث أظهرت الشركة نفسها شريكاً مسؤولاً، وحققت تقدماً كبيراً من خلال الاستخدام الفعال للتقنيات المتقدمة في عملها، إضافة إلى تبنيها أحدث المستجدات العلمية والتقنية والحلول المتوافقة مع المتطلبات البيئية العالمية.

وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» علي الجروان، أن «دراجون أويل» سوف تفي بالتزاماتها تجاه تعزيز حضورها ووجودها الراسخ في تركمانستان، مؤكداً أن الشركة تطمح لدعم خطط التوسع الحالي مع مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق المزيد من الاكتشافات بشكل مستدام في هذه السوق الواعدة، وخلق قيمة طويلة الأجل، ما يعود بالنفع على الجميع.

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