أول رحلة عامة في العالم لسيارة طائرة في جيتكس جلوبال 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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اختارت شركة «إكس بنغ» (XPENG)، وهي شركة تقنية رائدة تختص في صناعة السيارات الكهربائية وتُعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق حلول التنقل الذكية، معرض جيتكس جلوبال 2022 لاستضافة أول رحلة عامة حصرية في العالم لسيارتها الطائرة الرائدة من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية eVTOL موديل X2، وذلك بدعم من الشريك الرسمي غرفة تجارة وصناعة دبي.

تم تزويد السيارة الطائرة X2 ذات المقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة XPENG AEROHT التابعة لشركة «إكس بنغ».

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بريان جو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «إكس بنغ»: «لا تصدر X2 أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، وهي مصممة للطيران في المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة».

وأضاف الدكتور جو، الذي يتحدث في المؤتمر الرئيسي لمعرض جيتكس جلوبال 2022 حول مستقبل النقل: «يسعدنا تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 في معرض جيتكس جلوبال 2022، ونعرض من خلالها قدراتنا الرائدة في مجال البحث والتطوير وإمكانات التصنيع الرائدة التي نقدمها لدفع عجلة نمو قطاع النقل الكهربائي. وتشكل X2 خطوةً إضافية نحو مستقبل الرحلات الجوية القصيرة داخل المدن بالاستفادة من هذه التكنولوجيا، حيث تساعد على استكشاف معالم المدن والنقل الطبي وغيرها العديد من الاستخدامات الأخرى».

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