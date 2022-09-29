«دانوب هوم» تطلق كتالوجها الإلكتروني استعداداً لـ «مهرجان دبي للمفروشات 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دانوب هوم»، إحدى العلامات التجارية في مجال الأثاث المنزلي والمفروشات المنزلية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، أحدث كتالوج خاص بالحدائق، وذلك في صالة العرض التابعة لها في البرشاء استعداداً للدورة الرابعة من «مهرجان دبي للمفروشات 2022»، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 13 أكتوبر 2022.

حيث تولّت سانيا ميرزا، النجمة العالمية في رياضة كرة التنس، الكشف عن النسخة الإلكترونية من هذا الكتالوج الذي حمل عنوان «حديقتي 2023»، وذلك بحضور مجموعة من أهل الإعلام ومسؤولين إداريين من «دانوب هوم».

وقال عادل ساجان، المدير الإداري لـ «مجموعة الدانوب»: يتمحور موضوع الكتالوج الإلكتروني «حديقتي 2023» من «دانوب هوم» لهذا العام حول فكرة «من الحلم إلى الواقع».

حيث يعرض هذا الكتالوج الشامل أروع القطع التي تتميّز بتصميمها المذهل وجودتها العالية، والمناسبة لمختلف المساحات الخارجية، من شرفة شقة صغيرة في وسط المدينة، إلى فناء خلفي في فيلا داخل مجمّع سكني راقٍ، إلى الحدائق المترامية الأطراف، بالإضافة إلى التصاميم المتنوّعة الأشكال والألوان، بما يضمن حصول الجميع على ما يرغبون فيه، لتحويل حديقة أحلامهم إلى واقع.

إلى جانب حضورها كضيف شرف في حفل إطلاق الكتالوج الإلكتروني، فإن سانيا ميرزا هي أيضاً من أبرز عملاء «دانوب هوم»، ولقد أشادت في هذه المناسبة بجميع العاملين لدى هذه العلامة التجارية، لما قاموا بإنجازه في الفيلا الخاصة بها، وقالت: يسعدني جداً حضوري حفل إطلاق كتالوج «حديقتي 2023» من «دانوب هوم».

وأضافت: «لقد اخترت «دانوب هوم» لتصميم الفيلا الخاصة بي في دبي، وكنت على ثقة بأنهم سيقومون بعمل رائع بالفعل، وخصوصاً في الموقع المفضل لديّ في الفيلا الخاصة بي، أي المساحات الخارجية الواسعة، حيث قامت «دانوب هوم» بتحويلها إلى وجهة رائعة لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بالأجواء الترفيهية، إلى جانب منطقة لعب للأطفال ومجموعة مذهلة من أدوات الديكور والمنتجات الخارجية الرائعة.

لقد نفّذوا عملهم بطريقة محترفة للغاية، وقاموا بتسليم كل المطلوب ضمن الجدول الزمني المحدد وفق ما حددته تماماً، من دون الحاجة إلى متابعتهم، ما جعلني أعيش تجربة مثالية لا تشوبها شائبة. أعتبر «دانوب هوم» خياري الأول عند الحديث عن الأثاث الخارجي في المنطقة».

وعلّق سيد حبيب، المدير العام للموقع الإلكتروني Danube Home.com قائلاً: «عند رغبتهم في تصميم منزلهم أو حديقتهم الخاصة، غالباً ما يستلهم الأفراد من الصور التي يشاهدونها في المجلات أو على المواقع الإلكترونية المتخصصة بالديكور والتصاميم المنزلية.

وانطلاقاً من قناعتنا بأن المنزل هو المكان الذي يشعر فيه المرء بالراحة والأمان والسعادة، ولأن لكل شخص فكرته الفريدة والخاصة عن منزل أحلامه، قرّرنا - من خلال كتالوج «حديقتي 2023«» من «دانوب هوم» - تحقيق هذه الأحلام، وتحويلها إلى واقع، وذلك من خلال منتجاتنا الجديدة التي أطلقناها بعد دراسة معمقة لكل ما يحتاج إليه عملاؤنا ويتطلعون إلى اقتنائه، ويواكب الاتجاهات الحديثة السائدة».

من جانبه، قال «شوبوجيت ماهالانوبيس»، المدير العام «لدانوب هوم»: «ارتفاع أعداد العملاء الذين ينتقلون من مستأجرين إلى مالكين للبيوت، ومن مالكي شقق إلى مالكي فلل، واكبه ارتفاع في الطلب على الأثاث الخارجي العالي الجودة، وفي هذا الإطار تبرز «دانوب هوم» العلامة التجارية الأكثر موثوقية للأثاث الخارجي في المنطقة، وخصوصاً مع أحدث منتجاتها، وخيار تخصيص وتنفيذ كل ما يرغب فيه عملاؤها».

وتشمل المجموعة الجديدة والمتميزة من قطع الديكور والمنتجات الخاصة بالحدائق من «دانوب هوم» على مجموعة واسعة من المظلات العادية، وأخرى بنمط «الجازيبو»، إلى جانب «البرجولا» والأرائك ومجموعات أدوات المائدة والأراجيح وأدوات الإنارة الخارجية والأكسسوارات المبتكرة للحدائق.

وكما هو الحال في جميع منتجات «دانوب هوم»، تتميز هذه المجموعة الجديدة بجمال التصميم والمتانة والجودة العالية التي تجعلها قادرة على تحمل التقلبات المناخية خلال الجلسات في الهواء الطلق. وتقدم «دانوب هوم» أيضاً خدمة التصميم والتطوير لعملائها الراغبين في الاستمتاع بحلول ديكورات داخلية وخارجية مصممة خصيصاً لمنازلهم.

ويتميز الكتالوج الإلكتروني «حديقتي 2023» بسهولة تصفحه على جميع أجهزة Android وiOS، كما أن المجموعة الجديدة من قطع الأثاث والديكور الخارجية متوفرة لدى جميع صالات عرض «دانوب هوم» في دولة الإمارات.

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