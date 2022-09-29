5000 شركة تستكشف المستقبل في جيتكس جلوبال 10 أكتوبر

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

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أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في كلمته مفتتحاً المؤتمر الصحفي لجيتكس جلوبال اليوم في دبي، على أن الحدث العالمي يشهد حضوراً قوياً من كبري الشركات ويشهد إطلاقات نوعية للتطبيقات التكنولوجية الأحدث في العالم، وقال معاليه نتطلع لدورة استثنائية بمشاركة 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة.

وقال معاليه: «تعتبر نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ معرض جيتكس، حيث تستقطب أكثر من 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، مما يجعله فعلياً المعرض التكنولوجي الأضخم عالمياً. هذا العام، تعاون مكتبي مع جيتكس لضمان مساهمتنا الفعلية في الإبداع والتطوير التكنولوجي، بدلاً من مجرد استعراض التكنولوجيا».

وشدّد معاليه على أهمية فعالية «جلوبال ديف سْلام» التي يتوقع أن تغدو من أكبر فعاليات المطورين على مستوى العالم. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من آمن برسالة دولة الإمارات ودعم مسيرتها.

وستغدو دبي الشهر المقبل محط أنظار العالم الرقمي مع استضافتها معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى العالم «جيتكس جلوبال»، حيث تلتقي فيه نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا المتقدمة للتعمق في صناعة اقتصاد الويب 3.0، ويعود جيتكس جلوبال 2022 إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر متفوقاً على جميع نسخه السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث تشارك فيه 5000 شركة عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25% على أساس سنوي.

وتشكل الدورة الثانية والأربعين من المعرض «جيتكس 3.0» النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث؛ حيث تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

طموحات الإمارات الرقمية

يعكس هذا الحدث السنوي الذي يستمر لخمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة Next GenFDI التي ترتقي بدولة الإمارات إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

يضاف إلى هذا كله إطلاق جيتكس جلوبال 2022 فعالية «إكس-فيرس» برعاية مؤسسة TMRW وبالتعاون مع شركة «ديسينترا لاند»، وهي أضخم رحلة غامرة في العالم بمجال الميتافيرس تتضمن 28 علامة تجارية تجريبية؛ وكذلك «جلوبال ديف سْلام»، أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط. وقد استقطبت الفعاليتان اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث تم حجز جميع المساحات الشاغرة المتوفرة فيهما في غضون شهرين.

وكان للشركات الإماراتية الحصة الأكبر من المستوى القياسي لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، والبالغ 2.6 مليار دولار أمريكي. وهو ما يفسر تخصيص قاعة إضافية في المعرض، وتحقيق زيادة قدرها 30% في عدد الجهات العارضة لتبلغ 1000 ضمن الفعالية المخصصة للشركات الناشئة في معرض جيتكس جلوبال، «نورث ستار».

المرتبة الأولى

وقالت قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، منظم معرض جيتكس جلوبال لـ«البيان»:«إن معرض جيتكس جلوبال يحتل المرتبة الأولى بين قائمة أكبر معارض التكنولوجيا في العالم كما بات المعرض الأكبر في دبي بعد تجاوزه معرض جلفود».

وأوضحت أن مركز دبي التجاري العالمي زاد المساحة المخصصة للمعرض بنسبة 25% لاستيعاب الطلب من الشركات الجديدة لا سيما ما اتساع نطاق التقنيات التي يتم استعراضها في جيتكس 2022.

وأشارت إلى وجود 1,400 شركة عارضة جديدة من الشركات العالمية والشركات الناشئة، والتي تستعرض تطبيقات متطورة في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

وأوضحت أن الجهات الحكومية المشاركة في المعرض تتجاوز 250جهة خلال الدورة الحالية منها هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية.

وأضافت: يحمل جيتكس رسالة عميقة تتمثل بتمكين وتسريع الاقتصادات الرقمية لدولة الإمارات والعديد من شركائها من خلال ربط الأطراف المعنية الجادّة بالعقول النيّرة حول العالم، وتكريس هذه الروابط عبر شراكات قابلة للتنفيذ.

ويستقطب جيتكس جلوبال هذا العام نسبة غير مسبوقة من العارضين الجدد بواقع 52%، حيث اختار هؤلاء المعرض ودولة الإمارات كشريك مفضل لاستراتيجياتهم في الوصول إلى السوق.

وستشهد موجة الاهتمام العالمي هذه استضافة فعالية نورث ستار، أكبر تجمع لشركات اليونيكورن هذا العام في دبي، مع وجود 35 شركة يونيكورن من 15 دولة تتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع في واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً.

ويعتبر برنامج «أفريكا فاست 100» أكبر تجمع للشركات الأفريقية الناشئة تتم استضافته خارج قارة أفريقيا، خصوصاً وأن شركات التكنولوجيا الأفريقية تحظى مؤخراً بإقبال واضح من جانب المستثمرين العالميين.

ويسعى المشاركون الدوليون الجدد في المعرض، مثل «بينانس» و«أوكو» و« إيه إم دي» و«تنسنت» و«بايت دانس»، إلى تعزيز وصول علاماتهم التجارية إلى الجمهور العالمي من خلال جيتكس؛ جنباً إلى جنب مع «إف. تي. إكس»، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم والتي تتميز بقاعدة عملاء تضم أكثر من 5 ملايين عميل عالمي مع متوسط حجم تداول يومي قدره 12 مليار دولار أمريكي.

وبهذا الصدد، قال محمد هانز دستمالتشي، رئيس مجلس إدارة منصة «إف. تي. إكس» للعملات الرقمية والتي حازت هذا العام على ترخيص لبدء وتشغيل خدمات تبادل الأصول الافتراضية وغرف المقاصة في دبي من قبل هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: «يسعدنا أن نعلن عن مشاركتنا الأولى في جيتكس، المعرض التكنولوجي الأبرز في العالم. فهو خير دليل على تقدم إمارة دبي ودولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة على صعيد تبني حلول التكنولوجيا والابتكار».

وأضاف: «تتطلع ’إف. تي. إكس.‘ قدماً لانطلاق هذا المعرض الذي يجمع قادة القطاع والمبتكرين ورجال الأعمال تحت سقف واحد. كما أننا متحمسون للتواصل مع جمهور متنوع، وإيصال رسالتنا كعلامة تجارية وخططنا الطموحة بالنسبة لدبي والمنطقة عموماً».

مؤسسات إماراتية مؤثرة

تعيد الشركات الإماراتية رسم ملامح قطاع التكنولوجيا العالمي بمشاريعها الطموحة والتزاماتها الراسخة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي؛ ومن هذه المؤسسات معهد الابتكار التكنولوجي، المؤسسة البحثية العالمية الرائدة وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي.

يسجل معهد الابتكار التكنولوجي حضوراً مميزاً في جيتكس جلوبال بمشاركة مراكز البحوث التابعة له في مجالات العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي، والطاقة الموجهة، والروبوتات المستقلة. وبهذا الخصوص، قال الدكتور راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «تسرنا المشاركة في معرض جيتكس جلوبال الذي يعتبر الحدث التكنولوجي الأكبر على مستوى العالم. وبفضل نموذج أعمالنا الذي يجمع بين الاكتشاف العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، نجحت مراكز بحوثنا خلال العامين الماضيين في تحقيق العديد من الإنجازات البحثيّة التي تمنح أبوظبي ودولة الإمارات عموماً مكانة ريادية في قطاع التكنولوجيا. وما ذلك سوى البداية فقط، إذ نتطلع إلى اغتنام فرص التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتسريع وتيرة نجاحاتنا في الأعوام القادمة».

بدورها تعمل جي 42، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، على تقديم تجربة مذهلة لزوار جيتكس جلوبال من خلال استعراض الإمكانات العالية لشركاتها الأربعة. وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات» التابعة للمجموعة:تنطوي ’جي 42‘ على أعمال وخبرات متعددة، وبالتالي ما من مكان أفضل لعرض نطاق وعمق عروضها المتنوعة من معرض جيتكس جلوبال باعتباره الحدث التكنولوجي الأكبر لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

وأضاف الحوسني: نهدف من خلال مشاركتنا في جيتكس جلوبال إلى استعراض إمكانات بعض شركاتنا الرئيسية تحت سقف واحد، وتقديم صورة أوضح حول نطاق عروضنا تحت شعار ’الإجابة هي نعم‘. ونتطلع إلى لقاء نظرائنا من شركات التكنولوجيا الإقليمية والعالمية ودعوتهم لاستكشاف العرض الشامل لمجموعة ’جي 42‘.

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