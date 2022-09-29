زيورخ العالمية تدعم مستقبلاً أفضل لجميع فئات المجتمع

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت زيورخ العالمية للحياة، التابعة لمجموعة زيورخ للتأمين، اليوم التعاون مع «بيربل تيوزداي»، وهي حركة شعبية عالمية تكرس كل جهودها لتحسين تجارب العملاء بالنسبة لأصحاب الهمم وأسرهم على مدار 365 يوماً في العام.

وبهذه الخطوة، ستقوم زيورخ بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم تجارب أكثر شمولاً لعملائها مع الحرص على خلق مستقبل أفضل لجميع فئات المجتمع، وتتضمن تلك المبادرات تقديم تدريبات مُعتمدة لموظفي الخطوط الأمامية التي تتعامل مباشرة مع العملاء ليصبحوا ضليعين في خدمة ذوي الهمم، ومشاركة المؤسسة كلها في فهم التحديات والمشاكل المختلفة التي تواجه أصحاب الهمم، مع رفع الوعي بأهمية الثقة والمحبة.

وتهدف الشراكة إلى تقديم كل ما يلزم من الدعم لأصحاب الهمم، حيث سيتم دعوة العملاء من أصحاب الهمم ليكونوا جزءًا من مجموعات التركيز لفهم قصتهم واحتياجاتهم وكيف يُمكن لشركة زيورخ كعلامة تجارية شهيرة أن تقدم الدعم المطلوب لهم.

وتعليقاً على التعاون، قال موزافي كاجيجي، الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط: «ندرك في زيورخ أهمية دعم المجتمعات التي نعمل بها، ولتحقيق هذا الهدف، نفخر بأننا قمنا بخطوات مهمة تجاه تحسين تجارب ذوي الهمم من خلال إشراك مختلف الفئات في مؤسستنا، والتأكيد على أهمية التعاطف والتركيز على متطلبات العملاء في مجال التأمينات.

ونؤمن أن التعاون بين زيورخ وبيربل تيوزداي يُعتبر تأكيداً هاماً على الشمولية، ومن خلال تضافر جهودنا معاً سنحقق المزيد من التأثير الإيجابي على المجتمع.

ومن جانبه، قال مايك أدامز، مؤسسة حركة بيربل تيوزداي: نحن سعداء بالعمل مع زيورخ العالمية للحياة، كأحد الشركات الرائدة في مجال التأمين في الإمارات العربية المتحدة. فقد أبدت الشركة ريادة حقيقية والتزام كبيرة في رحلتها لدعم ذوي الهمم وتقديم تجارب أكثر سهولة وشمولاً لهم. ونتطلع للعمل مع موظفي الشركة لرفع الوعي وتقديم المزيد من الفهم لكل الموظفين وإشراكهم في تحقيق المزيد من التحسينات لذوي الهمم ولأسرهم كذلك.

وقالت مايتي موريل، رئيسة التسويق والاتصالات في شركة زيورخ وسفيرة حركة بيربل: نتشرف بتعاوننا مع بيربل تيوزداي في الشرق الأوسط، ونحن كعلامة تجارية نسعى لنكون أكثر شفافية وإنسانية مع تقديم خدمات أكثر سهولة لعملائنا، وتلك الشراكة الجديدة تعتبر تجسيداً لكل ما تُمثله الشركة.

وكسفيرة لحركة بيربل، أتطلع للعمل على نحو وثيق مع فريق عمل بيربل وزملائي من السفراء لتأسيس بيئة أكثر عناية وشمولاً، ويشعر الجميع بأنه ينتمي إليها.

وتعد شركة زيورخ هي شريكة لحركة بيربل تيوزداي في المملكة المتحدة منذ 2021، وكامتداد لهذه الشراكة، تتعاون شركة زيورخ في الشرق الأوسط مع بيربل لدعم نموها في الإمارات العربية المتحدة. وخلال الأعوام القادمة، تسعى زيورخ لزيادة التزامها بذوي الهمم من خلال تشجيع شركائها من الموزعين للانضمام لحركة بيربل تيوزداي ودعم توسع الحركة في أسواق الخليج العربي.

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