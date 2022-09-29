أبوظبي الإسلامي يعزز مكانته في الابتكارات التقنية في القطاع المصرفي والمالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، حصول التطبيق الذكي للمصرف ومنصة «أموالي» على جائزة «أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعام 2022»، وذلك في حفل توزيع الجوائز التي تقدمها مجلة «جلوبل فاينانس» لأفضل الابتكارات في القطاع المالي سنوياً.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي من أبرز رواد القطاع المصرفي في مجال الابتكارات التقنية المالية في دولة الإمارات، وقطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.

حيث يوفر لمتعامليه العديد من الأدوات التقنية الفعّالة والخدمات المبتكرة التي تضمن لهم تنفيذ معاملات مصرفية سهلة ومريحة وآمنة. ويعتبر المصرف أول مصرف رقمي إسلامي في العالم يستهدف العملاء من شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا من خلال منصة «أموالي». ويؤكد هذا التكريم التزام المصرف بتقديم ابتكارات مميزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وفي عامها العاشر، تكرّم جائزة «أفضل الابتكارات التقنية المالية» من «جلوبل فاينانس» المؤسسات المالية والمصرفية التي سجلت نجاحات متوالية في مجال إبداع وتقديم أدوات ومنتجات وخدمات مالية مبتكرة.

وصرح متحدث من مصرف أبوظبي الإسلامي: «سعداء اليوم، بحصول مصرف أبوظبي الإسلامي على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تثمّن جهود جميع القائمين على تطوير الابتكارات والأدوات المالية المميزة لمتعاملينا.

كما تؤكد الجائزة التزام المصرف بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عالمية المستوى لتلبية التطلعات والاحتياجات الرقمية لمتعاملينا. ويعد نجاح منصة «أموالي» وتطبيقنا الذكي، شهادة على عمق رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تستلهم نجاحاتها من العمل باستمرار على تحقيق التميز في مجال ابتكارات التقنيات المالية».

وقد تم إطلاق جائزة «أفضل الابتكارات التقنية في القطاع المالي» من «جلوبل فاينانس» في العام 1999، لتكريم المصارف ومؤسسات القطاع المالي الرائدة، التي تميزت في مجال تقديم خدمات ومنتجات وأدوات مصرفية ورقمية مبتكرة، ونجحت في دفع حدود الابتكار في القطاع المصرفي. وتعد الجائزة، من أبرز الأحداث السنوية التي يترقبها القطاع المالي على مستوى العالم.

حيث تكّرم المصارف والمؤسسات المالية التي تمكنت من إيجاد حلول تقنية مبتكرة، أسهمت في تيسير تجربة العملاء وعززت إمكانية حصولهم على خدمات مصرفية رقمية، تتسم بالمرونة والسرعة والأمان.

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